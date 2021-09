Supermarkeder skal varme mere op i stuerne

Når kølediskene i supermarkederne kører, og datacentrenes servere behandler data, bliver der skabt varme.

Den varme kan bruges til at opvarme radiatorer i private hjem. Men regler og afgifter har spændt ben for, at overskudsvarmen har kunnet udnyttes fuldt ud.

Det bliver der nu ændret på med en bred aftale, som regeringen har indgået med en række partier.

- Det kan måske lyde mærkeligt, men køledisken i det lokale supermarked kan faktisk være med til at holde radiatoren varm, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Det giver god og grøn mening at genbruge den varme, som apparater og anlæg skaber til at opvarme private hjem. Det sparer både ressourcer og hjælper klimaet.

Folketinget indgik i 2019 en politisk aftale om udnyttelse af overskudsvarme.

Men selv om der blev indgået en aftale om de store linjer, manglede der at blive taget stilling til flere ting.

Det har hindret, at industri og forsyningsselskaber reelt har kunne udnytte overskudsvarme, som der ellers har været lagt op til med den politiske aftale.

Det har blandt andet handlet om, hvad prisen på overskudsvarme måtte være. Det er der nu fundet en løsning på, og det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening.

- Det er en god, grøn dag for fjernvarmekunderne, for industrien der leverer overskudsvarme og ikke mindst for klimaet, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

- Man siger som bekendt, at den bedste energi er den, du ikke bruger. Det næstbedste må så være den energi, vi bruger to gange, og det er netop, hvad vi gør ved at udnytte overskudsvarmen.

Også landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, er begejstret over udsigten til en større anvendelse af overskudsvarmen.

Dansk Industri har anslået, at yderligere op mod 128.000 énfamiliehuse kan blive opvarmet af overskudsvarme gennem fjernvarmenettet.

Dermed skal der bruges mindre energi fra andre kilder som kul eller biomasse.

- Man tror jo nærmest ikke, at det er rigtigt, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri.

- Men der har været en masse benspænd i form af regler og afgifter, som har gjort, at det ikke har kunnet betale sig at bruge den overskudsvarme.

- De benspænd er nu alle sammen fjernet, så virksomheder kan bruge den overskudsvarme og tilbyde den til fjernvarmenettet, siger direktøren.

Den nye aftale er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Aftalen træder i kraft i 2022.

/ritzau/