Supermarkeder vil gerne fjerne plastik fra butikshylderne

EU vil forbyde sugerør og bestik i plastik. Og det forslag synes Coop og Dansk Supermarked lyder fornuftigt.

Landets to supermarkedsgiganter Coop og Dansk Supermarked ser positivt på EU-Kommissionens forslag om at forbyde en række engangsprodukter af plastik.

Hos Dansk Supermarked er man allerede godt på vej til at sige farvel til plastik, fortæller Jonas Schrøder, der er ansvarlighedsdirektør.

- Vi er faktisk gået i gang og har lagt en ambitiøs plastikstrategi sammen med Verdensnaturfonden, hvor vi inden for tre år vil stoppe salget af al engangsplastik i Føtex, Netto, Bilka og Salling.

- Engangsplastik er jo et problem for havene og naturen, så det er godt, at der bliver taget hånd om det. Det er især godt, fordi man langt hen ad vejen kan få mere bæredygtige alternativer end engangsplast, siger han.

Vatpinde i plastik vil ikke længere være at finde på butikshylderne i Føtex til august, hvilket er koncernens første skridt i retningen af at blive plastikfri.

Gafler, kopper, glas og tallerkener i plastik vil i 2021 være fortid i alle Dansk Supermarkeds butikker. I stedet vil kunderne kunne købe service lavet af træ eller majsstivelse.

Det vil være rigtigt fornuftigt af EU at lave et forbud, mener Signe Frese, der er direktør hos Coop med ansvar for bæredygtighed.

- For det er et problem, at vi eksempelvis bruger engangsbestik eller vatpinde, der er lavet af plastik, hvis de kan laves af andre materialer.

- Vores opgave er nu at gå ud og finde nogle alternativer til eksempelvis helt almindeligt plastikbestik, som er lavet af nogle andre materialer, der er nemmere at sortere og genanvende, siger hun.

Vatpinde i plastik vil også snart være fortid i butikkerne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli' Brugsen, Irma og Fakta, som er en del af Coop.

Og supermarkedsgiganten vil ligeledes skifte en fjerdedel af al plastikemballage ud med pap, papir og bioplast, for at skåne miljøet.

70 procent af alt affald i havet udgøres af engangsplastik og tabte og efterladte fiskeredskaber. Det vil EU-Kommissionen begynde rette op på med et nyt udspil om, at ti engangsprodukter i plastik skal forbydes i hele EU.

/ritzau/