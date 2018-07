Supermarkedskæde har solgt røgede lakserester med listeria

Der er konstateret listeria i røgede lakserester, som er blevet solgt i ABC Lavpris-butikker.

Hvis du har lagt røgede lakserester i indkøbskurven, når du har handlet hos supermarkedskæden ABC Lavpris, er der god grund til at smide det direkte i skraldespanden.

Fødevarestyrelsen oplyser onsdag i en pressemeddelelse, at der er blevet konstateret listeria i et parti røgede lakserester.

Der findes ABC Lavpris-butikker spredt ud over Jylland og en enkelt i Glamsbjerg på Fyn.

Det vides dog ikke med sikkerhed, om det er samtlige butikker, der har solgt røgede lakserester med listeria.

- Vi går ud fra, at produktet kan have været til salg i alle kædens butikker, lyder det i et mailsvar fra Fødevarestyrelsen.

Symptomerne for listeria er blandt andet influenzalignende symptomer, feber og hovedpine og eventuelt mavetarmproblemer. I sjældne tilfælde kan listeria forårsage meningitis og blodforgiftning.

De røgede lakserester er produceret i Letland.

Forbrugerne rådes af Fødevarestyrelsen til at kassere produktet eller til at levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.

/ritzau/