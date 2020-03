Supermarkedskæder: Kunderne køber mere, men hamstrer ikke

Danskerne køber lidt flere basisvarer end normalt, men coronavirussen har ikke skabt indkøbspanik, lyder det fra nogle af landets største supermarkedskæder

Det kan være fristende at købe ekstra stort ind i disse dage, så man er dækket ind, hvis man skulle være så uheldig at blive en af de flere og flere danskere, der bliver sendt i hjemmekarantæne af frygt for coronavirussen.

I hvert fald kunne TV 2 i begyndelsen af marts fortælle, at frygten for virussen medførte hamstring i Tyskland, hvor flere supermarkeder var blevet tømt for brød og dåsemad.

Det er dog ikke umiddelbart et problem i Danmark. I hvert fald ikke endnu. I dag udsendte Salling Group, Coop, Dagrofa og Rema 1000 en fælles pressemeddelelse, hvor det lyder, at der kun er mindreudsving i salget, ”der kan betyde, at enkelte basisvarer er udsolgt i perioder.” Det forlyder videre, at det kun er hylderne med håndsprit, det kan være svært løbende at fylde op.

Flere af koncernerne bag landets supermarkeder melder dog om et øget salg af dagligvarer.

Hos Salling Group, der blandt andet står bag kæderne Netto, Føtex og Bilka, oplever butikkerne i disse dage et løft i salget af ”dagligvarer, som vil være gode at have, hvis man skal tilbringe 14 dage derhjemme”, fortæller Kasper Reggelsen, der er pressechef i koncernen.

”Vi har varer nok til alle, hvis blot kunderne undlader at hamstre. Så det vil vi gerne opfordre til og mane til ro. Både vi og vores leverandører er forberedte, og på nuværende tidspunkt oplever vi ikke udfordringer med at få varer hjem. Man bør derfor handle almindeligt og kun købe de varer, man skal bruge her og nu,” siger han.

Også Coop, som står bag blandt andet Fakta, SuperBrugsen og Kvickly, oplever en øget interesse for ”langtidsholdbare varer”. Kommunikations- og analysechef Lars Aarup vil dog ikke komme ind på præcist, hvilke varer det drejer sig om, da det kan være med til at skabe yderligere efterspørgsel på de pågældende produkter.

”Der bliver fyldt lidt mere op i skabene end normalt, men vi oplever på ingen måde decideret hamstring. Der kan opstå flaskehalsproblemer i forhold til udvalgte varer, men der er masser af fødevarer i Danmark, og der er masser af varer på lagrene,” siger Lars Aarup.

Flere supermarkeder har tidligere meldt udsolgt af håndsprit, mens mange apoteker er løbet tør for masker.