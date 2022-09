Supersygehus bliver 1,4 milliarder dyrere end ventet

Budgettet til nyt sygehus i Aalborg er skredet yderligere, og forsinkelser er vokset med to år ifølge region.

En gennemgang af byggeriet af et nyt supersygehus i Aalborg viser, at det bliver dyrere og mere forsinket end hidtil ventet. Det fortæller Region Nordjylland på et pressemøde mandag.

Ifølge Region Nordjylland er det nu forventningen, at det nye sygehus bliver mindst 1,37 milliarder dyrere, end det oprindeligt var planen.

Det har tidligere været fremme, at der var overskridelser af budgettet for omkring 600 millioner kroner. Budgettet ventes altså at sprænges med mere end dobbelt så meget som hidtil ventet.

Samtidig har det tidligere været meldt ud, at sygehuset ikke står klar til ventet tid.

Da projektet blev sat i gang, var det planen, at det skulle åben i 2020. Det er dog blevet udskudt af forskellige omgange. Inden mandag var det forventet, at sygehuset ville være klar i første halvdel af 2024.

Men den tidsplan er også gået i vasken. Nu ventes første patient på hospitalet i 2026.

- Jeg er dybt rystet, siger regionsrådsformand i Region Nordjylland Mads Duedahl (V) i en pressemeddelelse til milliardoverskridelsen og de seks års forsinkelse.

- Da jeg tiltrådte som ny regionsrådsformand, krævede jeg at få alt på bordet, og det har vi nu fået. Det er nødvendigt, at vi har fået alt endevendt, for så kan vi komme videre, og det er mit fokus.

Undervejs i byggeprojektet har forskellige budgetoverskridelsen også haft den effekt, at der er elementer på hospitalet, som er blevet hevet ud af projektet eller er blevet gjort afhængig af fondsdonationer.

Ifølge den nye projektdirektør Martin Kjær har byggeriets historik udviklet sig til en "lang og uskøn" affære.

Han peger på, at projektets plan har været plaget af, at økonomi og tid har hængt sammen. Så når der er forsinkelse, betyder det også automatisk, at det bliver dyrere.

Derudover fortæller Martin Kjær på et pressemøde mandag, at der er konflikter mellem samarbejdspartnere på projektet.

- Dem skal vi have naturligvis have løst, siger han.

Selve byggeriet af sygehuset står for det ene af de to års forsinkelse. Resten af forsinkelsen skyldes den teknologi, der skal installeres i bygningen, samt selve indflytningen.

/ritzau/