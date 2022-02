Supersygehus i Aalborg bliver dyrere og forsinkes igen

Tidsplanen for Nyt Aalborg Universitetshospital er endnu engang blevet udskudt.

Hidtil har planen været, at driften af sygehuset kunne begynde i andet halvår af 2023.

Det er nu rykket til første halvår af 2024, skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Desuden kommer byggeriet til at koste 130 millioner kroner mere end først antaget.

Regionens forretningsudvalg vil gøre en ekstra indsats for at få byggeriet færdigt inden for den nye tidsramme.

- Medlemmerne af Forretningsudvalget fik en redegørelse af sagen og ser med stor alvor og bekymring på den aktuelle situation. Derfor blev det på dagens møde besluttet at igangsætte yderligere handlinger, der skal være med til at genoprette fremtidens universitetshospital, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Det er ikke første gang, at byggeriet bliver udskudt.

I august sidste år lød vurderingen, at byggeriet ville stå færdig i fjerde kvartal af 2021.

Af de 130 millioner går 80 millioner kroner til forlængelse af byggepladsen. Det inkluderer blandt andet lønninger til rådgivere og byggearbejdere.

Derudover er dele i byggeriet blevet revurderet.

Således er forventningerne til udgiftsniveauet justeret til 50 millioner kroner yderligere.

Forsinkelserne begrundes med manglende arbejdskraft i byggebranchen samt øgede leveringstider på materialer.

Regionens ledelse vil derfor søge om ekstra statsmidler til at finansiere de ekstra udgifter.

- Vi har mange gode argumenter for, at vi i Nordjylland - på linje med andre store hospitalsbyggerier i landet - får udarbejdet en finansiel løsning i samarbejde med staten.

- Jeg kan ikke afvise, at hvis vi skal ud og finde så mange flere penge i Region Nordjyllands eget budget, kan det komme til at gå ud over vores anlægsinvesteringer de kommende år, og det kan nordjyderne ikke være tjent med, siger Mads Duedahl.

/ritzau/