Sure naboer flytter udskældte havmøller væk fra Jyllands kyst

Sure naboer og en forsinket anlægsproces gør, at to kommende vindmølleparker flyttes længere ud i Vesterhavet.

To kommende vindmølleparker ved den jyske vestkyst bliver nu flyttet efter store lokale protester.

Vesthav Syd og Nord skal stå ud for Ringkøbing Fjord og Thyborøn og tilsammen producere strøm til at dække behovet hos 380.000 danske husstande.

Men både sommerhusejere og lokalpolitikere har protesteret over udsigten, og derfor vil ejeren, svenske Vattenfall, nu stille de i alt 41 vindmøller længere ud i havet.

Planen er at arbejde med mindst dobbelt så stor afstand til den jyske vestkyst.

- Vi flytter møllerne så langt vestpå, som det er teknisk muligt at gøre.

- Vi ønsker ikke at bygge et projekt, hvor vi ikke har lyttet til borgerne og de klager, der var, siger Michael Simmelsgaard, Vattenfalls direktør i Danmark.

Tidligere i år blev parkerne forsinket med tre år af krav om nye miljøundersøgelser.

Ifølge Vattenfall er det årsagen til, at der nu er tid nok til at finde nye pladser til møllerne.

Selskabet forventer en ekstraregning på et trecifret millionbeløb, som især går til nye havbundsundersøgelser.

Men regnestykket går ifølge Michael Simmelsgaard op, fordi den nye placering imødekommer de lokale sommerhusejere og politikere.

- Når man skal bygge og være et sted i 25 år sammen med et lokalmiljø, så skal man ikke underkende værdien af godt naboskab, siger direktøren.

Ringkøbing-Skjern Kommune bakkede tidligere op om de kystnære havmøller, men i februar fik byrådet kolde fødder og skrev til Folketinget for at få møllerne flyttet længere ud.

Borgmester Hans Vestergaard (V) glæder sig derfor over de nye planer.

- Det her er det allerbedst opnåelige, som jeg ser det, og det kan jeg kun være tilfreds med, siger borgmesteren.

Ligeledes kalder foreningen Stop Vesterhav Syd, der samler sommerhusejere i området, udmeldingen for en positiv nyhed.

- Vi betragter dette som en sejr for den indsats, vi sammen med andre foreninger har gjort, skriver den i en kommentar.

Præcis hvor møllerne skal stå, bliver først afsløret næste år efter de nye undersøgelser.

