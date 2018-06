Svært for Løkke at glatte troværdighedsridserne ud

Meningsmåling viser, at statsministeren ikke opfattes som lige så troværdig som sin direkte konkurrent.

Troværdighed er et af de parametre, som vores politikere bliver målt på, når vi senest om et år igen skal vælge, hvem der skal sidde i Folketinget.

Og noget tyder på, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, på den front fører kapløbet med sin direkte modstander, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

I en måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, peger flest på Frederiksen, når de bliver bedt om at udpege den mest troværdige partileder.

24 procent peger på socialdemokraten, mens 17 procent mener, at Lars Løkke Rasmussen er den mest troværdige.

At Frederiksen topper ranglisten er der i sig selv ikke noget underligt i, hvis man spørger Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Folk har nemlig i denne type målinger tendens til at pege på lederen af det parti, de selv stemmer på, og Socialdemokratiet er - både i Folketinget og i meningsmålingerne - landets største parti.

Mere interessant er det derfor at se, i hvor høj grad lederens troværdighedsvurdering ligger over eller under de generelle meningsmålinger for partiet.

- Hvis et parti gør det godt og får gennemført sin politik, vil det typisk smitte af på partilederen. Men en partileder kan omvendt også træde så meget i spinaten, at det rammer partiet.

- Det så vi blandt andet var tilfældet for Venstre ved det seneste valg, hvor en del af tilbagegangen må tilskrives de sager, som Lars Løkke Rasmussen var involveret i, siger Kasper Møller Hansen.

Sætter man troværdighedsmålingen i forhold til den seneste meningsmåling, viser det sig, at Frederiksen hiver sit parti mere op, end Løkke hjælper Venstre.

Og det er ikke overraskende, hvis man spørger politisk kommentator Hans Engell.

- Lars Løkke Rasmussen har også her på det seneste været rodet ud i et par sager om kvotekonger og om hans kones job.

- Samtidig har han jo en bagage med sig fra tidligere, som helt åbenlyst er svær at slippe af med.

- Uanset hvor mange taler, han holder for kronprinsen, og hvor mange topmøder, han deltager i, så har danskerne svært ved at tilgive ham, siger Hans Engell, der samtidig konstaterer, at Mette Frederiksens synderegister omvendt er forholdsvist uplettet.

12,5 procent af de adspurgte peger på Kristian Thulesen Dahl (DF) som den mest troværdige leder, mens Enhedslistens Pernille Skipper ligger nummer fire med 10,5 procent.

I bunden finder man Alternativets leder, Uffe Elbæk, med 2,2 procent.

24 procent af de adspurgte vidste ikke, hvad de skulle svare.

/ritzau/