Regeringens støttepartier øjner et nyt håb for deres krav om at få børn af danske Syrien-krigere hjem, efter at Forsvarets Efterretningstjeneste angiveligt har anbefalet det. Alternativt skulle partierne være klar til at fyre udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for hans rolle i sagen. En byttehandel, der ser mere end svær ud