Svendborgs nye borgmester siger nej til ekstra-honorarer

Det er en del af borgmestergerningen at sidde i bestyrelser til gavn for kommunen, mener nyvalgt borgmester.

Svendborgs nyvalgte borgmester, Bo Hansen (S), frasiger sig indtægter fra eksterne bestyrelsesposter ved siden af hvervet som borgmester. Borgmesterlønnen er nok i sig selv, mener han.

- Borgmestrene har fået en lønstigning på 31 procent. Jeg synes efterhånden, at man får en rigtig god løn som borgmester, siger Bo Hansen.

- Derfor synes jeg, at det er vigtigt at signalere klart til borgerne, at det vederlag, jeg får som borgmester, er den indtægt, jeg har.

Lønstigningen på 31 procent er kommet, efter at en kommission ved navn Vederlagskommissionen anbefalede at hæve borgmestrenes løn. Den anbefaling valget politikerne i Folketinget at følge.

Til gengæld fulgte de ikke en anden anbefaling fra kommissionen, nemlig at honorarer fra bestyrelsesposter i eksempelvis forsyningsselskaber og uddannelsesinstitutioner burde modregnes i borgmesterlønnen.

Den anbefaling kommer Bo Hansen nu til at efterleve personligt, ligesom også Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), tidligere har valgt at gøre.

Men Bo Hansen vil ikke sende en generel opfordring til sine borgmesterkolleger om at sige nej til ekstra indtægter fra bestyrelseshverv.

- Det er op til dem at beslutte, hvordan de vil håndtere den situation, siger han.

Bo Hansen sidder indtil videre i bestyrelsen for den maritime uddannelsesinstitution Simac. Med den post følger et honorar på 20.000 kroner årligt, som borgmesteren altså takker nej til.

Posten kan blive suppleret af flere bestyrelsesposter, forklarer han, for det er ikke alle brikker, der er faldet på plads efter kommunalvalget endnu.

Men uanset hvad vil Bo Hansens indtægt alene være borgmesterlønnen, som i Svendborg Kommune er på 1.003.000 kroner om året.

- Jeg synes jo, at det er en del af min opgave at sikre, at en uddannelsesinstitution som Simac bliver en succes. For det er en del af, om Svendborg bliver en succes.

- Så jeg mener, at det er en del af borgmesterskabet at engagere sig i bestyrelser uden for byrådssalen.

Bo Hansen understreger, at han ikke forventer, at de øvrige byrådsmedlemmer i Svendborg følger hans eksempel. Som borgmester er han nemlig den eneste fuldtidslønnede politiker i kommunen.

Enhedslisten har for nylig stillet et forslag om at ændre reglerne, så alle borgmestre bliver modregnet af deres indtægter fra bestyrelser. Men det forslag har ikke flertal i Folketinget.

