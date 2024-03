Svensk apotekerkæde indfører aldersgrænser på hudpleje

Den svenske apotekerkæde Apotek Hjartat indfører aldersgrænser på hudplejeprodukter i et forsøg på at begrænse børns stigende forbrug af hudpleje.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fremover skal man være mindst 15 år for at købe visse cremer og serummer i en af Apotek Hjartats 390 butikker eller på apotekerkædens hjemmeside.

Hos brancheforeningen Danmarks Apotekerforening er man ikke bekendt med, at samme initiativ er på vej herhjemme.

- Vi er ikke bekendt med, at apotekerne oplever, at børn og unge under 15 år i stort tal kommer ind for at købe disse produkter på apotekerne, oplyser Danmarks Apotekerforening i en skriftlig kommentar.

Brancheorganisationen formoder også, at de uddannede medarbejdere på apotekerne fraråder børn og unge at købe produkter som rynkecreme.

Tiltaget i Sverige er ifølge direktør for apotekerkæden Monika Magnusson en måde at tage ansvar for brugen af hudplejeprodukter.

- I dag er der et usundt og unødvendigt forbrug af hudpleje hos unge mennesker, og vi vil gerne være den stemme, der siger "stop", siger hun ifølge AFP.

Både danske og internationale medier har den seneste tid beskrevet en stigende tendens hos børn, der køber hudplejeprodukter.

Det skyldes, at influencere promoverer produkter til huden på sociale medier som TikTok og YouTube.

Flere eksperter har også været ude og advare mod, at børn og unge bruger den slags produkter.

Claus Jørgensen, der er projektchef i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer til, at børn og unge bruger så lidt kosmetik og personlige plejeprodukter som muligt.

- Produkterne er jo beregnet til voksne, men det er klart, at når børn og unge oplever opfordringer til at bruge dem på sociale medier, så skal der være ekstra opmærksomhed, både fra producenter og forhandlere, men også forældre, skriver han i en mail.

I Forbrugerrådet Tænk har man ikke taget stilling til et eventuelt forbud eller aldersgrænse. Men Claus Jørgensen kalder tiltaget for "ansvarligt".

- Det er fint, at virksomheder går foran og i dette tilfælde begrænser børns adgang til disse, for dem unødvendige, produkter. Det er ansvarligt, lyder det.

