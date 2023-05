Svensk forsker: Rystelser på Bornholm skyldtes jetjagere

En svensk forsker mener at vide, hvorfor flere bornholmere i lørdags pludselig mærkede rystelser.

Björn Lund, der forsker i seismologiske forhold ved universitetet i Uppsala, mener, at rystelserne skyldtes, at en eller flere jetjagere brød lydmuren.

Det fortæller han til DR.

Omkring 10 svenskere har meldt om lignende observationer i tiden efter rystelserne, lyder det.

- Folk har hørt lavfrekvente lyde og oplevet rystelser, så vinduerne også rystede. De har varet omkring 10-13 sekunder, siger Björn Lund til DR.

Det var lørdag omkring klokken 15.00, at der blev registreret rystelser på Bornholm.

Mandag meddelte Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, i en pressemeddelelse, at rystelserne skyldtes trykbølger fra en ukendt hændelse i atmosfæren.

Ifølge Björn Lund viser det sig ofte at være jetjagere, der skaber rystelserne. Han mener, at lignende hændelser af og til finder sted i Sverige.

- Det skete faktisk for et par uger siden omkring Stockholm, hvor vi fik lignende indrapporteringer fra borgere, siger han.

- Det var lavfrekvente lyde og rystelser uden seismiske observationer. Dengang konkluderede vi også, at det var jetjagere. Det blev senere bekræftet, at det var Saab, der lavede testflyvninger.

Af den grund er forskeren ikke i tvivl om sin påstand.

- Det er meget de samme fænomener, som vi ser her et par gange om året. Så for mig er det den mest nærliggende årsag, siger han.

Forsvarskommandoen bekræfter over for DR, at man ikke havde nogen fly på vingerne i lørdags. Det samme gør det svenske forsvar.

Samtidig bekræfter pressechefen i den svenske våbenfabrikant Saab Mathias Rådström, at man ikke foretog testflyvninger.

