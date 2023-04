Svensk statsminister tror på dansk idé om modtagecenter

Sveriges konservative statsminister, Ulf Kristersson, ser positivt på den danske idé om at oprette et modtagecenter uden for EU som alternativ til det nuværende europæiske asylmodtagelsessystem.

Det fortæller han i et interview med Politiken. Han mener, at man ender med at "lande der" i forhold til landets migrationspolitik.

- Før eller senere tror jeg, at det er aldeles åbenbart, at asyl skal prøves på en anden måde end at lokke mennesker til at gennemføre livsfarlige rejser for at komme ind på det europæiske område og så selv rejse videre.

Han kalder det samtidig "helt åbenbart", at den europæiske migrationspolitik ikke er holdbar.

Den danske idé om at etablere et modtagecenter i et land uden for EU har gennem længere tid mødt kritik fra flere sider.

Op til valget i 2019 gik Socialdemokratiet til valg på at oprette et dansk modtagecenter uden for Europa. Blandt andet blev der lavet en aftale med Rwanda.

Efter det seneste valg blev de planer dog sat på pause, og modtagecenteret fremgår ikke af SVM-regeringsgrundlaget.

Den seneste tid har flere lande vist interesse for den danske idé om at lave et modtagecenter. Blandt andet har Holland og Østrig vist interesse for forslaget.

I slutningen af marts diskuterede statsminister Mette Frederiksen (S) forslaget, da den østrigske kansler Karl Nehammer var på besøg for at tale om migration og EU's ydre grænser.

Før et EU-topmøde i Bruxelles i februar havde Danmark og Østrig sammen med seks andre EU-lande formuleret et brev til EU-toppen. Her krævede de handling for at få mindsket migrationen til EU.

I brevet argumenterede de otte lande for, at det nuværende asylsystem er brudt sammen. Ud over Danmark og Østrig underskrev også Grækenland, Estland, Letland, Litauen, Malta og Slovakiet brevet.

Forslaget om at oprette et modtagecenter i et land uden for EU indgik ikke direkte i brevet.

/ritzau/