Svensk testkrav rammer Bornholm - testcenter er snart klar

Lørdag skal der vises negativ coronatest i Sverige. Det rammer trafikken til og fra Bornholm.

Rejsende til og fra Bornholm skal fra lørdag fremvise en negativ coronatest i Sverige, hvis de rejser via Ystad.

Sverige har nemlig indført et krav om, at udenlandsk borgere skal fremvise en negativ test ved indrejse.

Det besværliggør rejsen, siger Thomas Thors (S), der er borgmester på øen.

- Det gør det besværligt. Men vi kan selvfølgelig ikke undlade at efterleve det krav. Det er betingelsen for, vi kan køre på vores "landevej".

Han fortæller, at der lørdag ventes at være stablet et lyntestcenter på benene, efter at Falck lukkede sit i weekenden.

- Vi har fået lovning på, at det bliver åbnet et lyntestcenter på lørdag med en kapacitet på over 2000 test om dagen, siger han.

Falck lukkede sit testcenter, da SOS International fra februar har overtaget opgaven i Region Hovedstaden.

/ritzau/