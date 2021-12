Svensk testkrav træder i kraft natten til tirsdag

Tirsdag træder nye regler i kraft, når man skal rejse ind i Sverige. Fra det tidspunkt skal man kunne fremvise en negativ coronatest.

Det skriver det svenske politi i en pressemeddelelse.

Kravet omfatter borgere over 12 år og træder i kraft ved midnat natten til tirsdag.

Det omfatter dog ikke personer, der pendler over grænsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Undtagelsen udenlandske borgere, som kan bevise, at de gentagne gange - mindst én gang om ugen - krydser grænsen for at arbejde eller studere i Sverige.

I de tilfælde skal de rejsende kunne fremvise bevis for vaccination eller et negativt testsvar, der er højest en uge gammel.

Helt undtaget for testkravet er personer, der er i transit. Det vil eksempelvis sige danskere, der er på vej til Bornholm.

Transitrejsende skal fremvise dokumentation. Eksempelvis en billet, skriver svensk politi.

Politiet frygter, at der vil være en ophobning af rejsende, som ikke har et negativt testsvar på sig.

- Vi opfordrer folk til ikke at tage nogle chancer, siger Mats Berggren, der er leder af grænsepolitiet i svensk politis Region Syd.

Politiet forventer dog fortsat, at der vil være ekstra kø i forbindelse med det nye krav. Der vil derfor være øget bemanding ved grænsen.

- Kontrollen af negative coronasvar kræver manuel håndtering og tager sin tid. Desværre kan rejsende forvente kø både ved Øresundsbroen i myldretidstrafikken og ved Hyllie, hvor vi tjekker togpassagerer, der kommer ind fra Danmark, siger lederen af grænsepolitiet.

Testen kan både være en PCR- eller lyntest og må højst være 48 timer gammel, fremgår det af Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kravet gælder, uanset om man er vaccineret eller er tidligere smittet.

Også Danmark har indført krav om test ved indrejse. Det trådte i kraft natten til mandag. Kravet vil foreløbigt gælde i tre uger frem til 17. januar.

Det danske testkrav indebærer, at personer over 15 år uden bopæl i Danmark skal kunne fremvise et negativt testsvar inden indrejse til Danmark.

Det skal enten være en lyntest eller en PCR-test.

Testene må ikke være ældre end henholdsvis 48 timer for lyntesten og 72 timer for PCR-testen.

Der gælder dog en række undtagelser, herunder for grænsependlere eller personer, der bor tæt på den danske grænse.

/ritzau/