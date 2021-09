Svenske Mikael Persbrandt er med i ny sæson af Riget

En stribe nye svenske navne vil optræde i tredje sæson af den legendariske tv-serie "Riget", som ventes at blive sendt i 2022 under navnet "Riget Exodus".

Det skriver DR, Viaplay og Zentropa i en pressemeddelelse. Tv-serien blev vist første gang i 1994 og er skabt af den danske filminstruktør Lars von Trier.

Blandt de nye navne i serien er Tuva Novotny, der skal spille lægen Anna, som blandt andet har til opgave at kontrollere sine kolleger og sikre, at alt går rigtigt til.

Tuva Novotny har tidligere haft roller i de danske film "Sandheden om mænd", "Krigen" og "Selvmordsturisten".

Artiklen fortsætter under annoncen

Også Mikael Persbrandt, der er kendt fra både danske og internationale film som "Hævnen", "Hobbitten"-trilogien og "Kong Arthur" og i Danmark ikke mindst som efterforskeren Gunvald Larsson i krimiserien "Beck", er ny på Riget.

Her skal han spille overlæge Helmer Junior, der er søn af Stig Helmer, som i de første to sæsoner var kendt som en notorisk dansk-hadende svensk overlæge.

Ernst-Hugo Järegård, der spillede den svenske overlæge i 1990'erne, er død, siden den anden sæson blev indspillet. Det samme gælder en række andre af de oprindelige skuespillere.

De svenske skuespillere mødes i serien, når det skæve forhold mellem Danmark og Sverige ifølge pressemeddelelsen når nye højder.

I "Riget Exodus" har svenskerne på Rigshospitalet fundet hinanden og sammen etableret samtalegruppen "SA" - Swedish Anonymous.

De mødes i kælderen på hospitalet for i skjul at udtrykke deres frustration over danskernes "joviale og arrogante omgangsform". Som tingene udvikler sig, spirer et oprør i gruppen, lyder det i pressemeddelelsen.

Den svenske skuespiller Alexander Skarsgård, som har fået sit store Hollywood-gennembrud inden for de senere år, gæsteoptræder i den nye sæson som advokat på Rigshospitalet. En rolle, han arver efter sin far, Stellan Skarsgård, som også spillede advokat i anden sæson af "Riget".

Dansk-svenske David Dencik har også en gæsteoptræden i den nye sæson. Her spiller han Bosse, lederen af gruppen Swedish Anonymous.

Derudover vil Ida Engvoll og Anders Mossling være at finde blandt svenskerne på Rigshospitalet. Det samme gælder dansk-svenske Asta August.

Det er tidligere blevet meldt ud, at også Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nikolaj Lie Kaas, Lars Mikkelsen med flere medvirker i "Riget Exodus".

Den indtil videre sidste sæson af "Riget" blev sendt i 1997.

/ritzau/