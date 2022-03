Svenskerne er forberedte på krig. Hvorfor er Danmark ikke?

Søger man på ordet ”skyddsrum” på søgemaskinen Google, kræver det ikke mange klik, før man præsenteres for et kort over alle de beskyttelsesrum, der findes i Sverige.

En tilsvarende søgning på dansk frembringer ikke et lignende kort over Danmark.

”Nej, det finder man ikke,” lyder det fra Rasmus Dahlberg, der er lektor ved Forsvarsakademiets institut for strategi og krigsstudier og ekspert i civilt-militært

samarbejde.

For en sådan opdateret oversigt findes slet ikke.

Den seneste opgørelse over beskyttelsesrum i Danmark stammer fra 2002, hvor Beredskabsstyrelsen i ”Rapport om beskyttelsesrumsberedskabet – herunder udviklingen på sikringsrumsområdet” opgjorde, at der findes 4,7 millioner pladser i beskyttelsesrum herhjemme.

Det har styrelsen dog for nylig i lyset af Ruslands invasion af Ukraine nedjusteret til, at Danmark ”råder over noget under fire millioner pladser i beskyttelses- og sikringsrum, som kan klargøres, hvis behovet opstår”.

I det hele taget har vores svenske naboer i langt højere grad end Danmark haft en bevidsthed om, at der kan komme krig og forberedt civilbefolkningen på et sådant scenarie. I 2018 omdelte de svenske myndigheder eksempelvis pjecen ”Hvis krisen eller krigen kommer” til 4,7 millioner husstande.

I Danmark sammenligner vi os ellers ofte med det svenske broderfolk. Men i synet på risikoen for krig har de to lande siden Den Kolde Krig bevæget sig i hver sin retning. Hvorfor?

”Sverige har ikke forladt den kolde krig på samme måde, som vi gjorde det i 1990’erne. De kigger sig stadig over skulderen og konstaterer, at de ligger forholdsvis tæt på Rusland. Det samme gør sig gældende med finnerne. Det eneste, der er flere af i Finland end beskyttelsesrum, er vel saunaer,” siger Rasmus Dahlberg.

Svensk mental parathed

Omvendt har Danmark i kraft af Nato-medlemskabet rykket forsvarslinjen til Baltikum. Hverken Sverige eller Finland er medlem af forsvarsalliancen, så de er, konstaterer Rasmus Dahlberg, ”on their own” – overladt til sig selv.

”Og det kræver et stærkt territorialforsvar og som afledt effekt også en stærk civilbeskyttelsesmekanisme,” siger han.

Rasmus Dahlberg tror nu nok, at svenskerne, selv om de står uden for Nato, har en idé om, at alliancen kommer dem til undsætning, hvis katastrofen skulle indtræffe, og de bliver invaderet.

Også hos den almindelige svensker er der en helt anden mental parathed, hvis det skulle ske. Det fortæller Jens Wenzel Kristoffersen, som er militæranalytiker ved center for militære studier på Københavns Universitet. Han er derudover svensk gift og har boet mere end 10 år i Sverige.

Svenskernes parathed skyldes ifølge ham, at de svenske myndigheder har forberedt befolkningen på en helt anden måde end i Danmark. På hjemmesiden krisinformation.se, der hører under MSB – Sveriges pendant til Beredskabsstyrelsen – findes information om blandt andet det nærmeste beskyttelsesrum, og om hvordan man behandler livstruede tilskadekomne. Ligesom der udgives små film på videotjenesten YouTube om, hvordan man skal forholde sig i katastrofesituationer.

”Det giver en helt anden bevidsthed her i Sverige om, at krigen mellem Rusland og Ukraine altså kan risikere at ramme den almindelige svensker, hvis den skulle brede sig ud over Ukraines grænser. Efter min opfattelse er den almene svensker langt mere opmærksom på det end den almene dansker,” siger Jens Wenzel Kristoffersen.

Det betyder ikke, at man behøver forestille sig alle mulige skrækscenarier hele tiden:

”Men man skal heller ikke være så naiv at tro, at det overhovedet ikke kan ske,” tilføjer han.

Lang neutralitetstradition

Jens Wenzel Kristoffersen mener i hvert fald, at også danskere bør gøre sig nogle tanker om, at det er en god idé at have et lager af mad, vand og andre fornødenheder samt have en plan for, hvad man gør, hvis man står uden strøm, benzin og varme.

Når svenskerne er anderledes beredte, handler det ifølge Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor ved Professionshøjskolen Absalon og forfatter til bogen ”Europas historie”, også om den meget lange neutralitetstradition i Sverige. Landet har været neutralt siden krigen om Norge i 1814.

”Siden dengang har svenskerne stået alene, og det har de haft stor succes med. De oplevede eksempelvis ingen 9. april 1940. Men fordi de står alene, har de været bevidste om at stå stærkt militært. Det smitter også af på befolkningen. Man står stærkt, når man står alene, mener svenskerne, men det betyder også, at man hver især holder sig mere parat i tilfælde af, at der udbryder krig. Der har vi danskere i mange år lænet os op ad vores Nato-medlemskab i stedet,” siger han.

Ifølge Jyllands-Posten har Venstres beredskabsordfører, Peter Juel-Jensen, bedt forsvarsminister Morten Bødskov (S) om en opdateret liste over de beskyttelsesfaciliteter, deres stand og antallet af pladser, der findes i de enkelte kommuner.

Regeringen aftalte forleden med et flertal i Folketinget en øgning af Danmarks forsvarsudgifter til to procent af bruttonationalproduktet frem mod 2033.

