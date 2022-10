Sverige sender skib med sonarudstyr til Bornholm

Den svenske flådes fysisk største skib "Belos" er sejlet til området, hvor der i sidste uge opstod lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

Det viser overvågningstjenesten vesselfinder.com ifølge Jyllands-Posten.

Avisen skriver, at "Belos" er et ubådsredningsskib. Det er et skib, som råder over udstyr, der kan bruges til at besigtige skaderne på Nord Stream-gasledningerne.

Der er blandt andet en kran og undervandsfartøjer med kameraer og sonarudstyr på skibet.

Den danske flåde er også massivt til stede. Fregatten "Absalon" og fregatten "Esbern Snare" er i farvandet omkring Bornholm.

De to gasledninger stoppede med at lække gas i weekenden.

Onsdag i sidste uge var det Energistyrelsens forventning, at man kunne påbegynde undersøgelserne af gasledningerne i løbet af denne uge.

/ritzau/