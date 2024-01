Sveriges konge har stor respekt for dronning Margrethes valg

Sveriges kong Carl Gustaf har stor forståelse for, at dronning Margrethe har valgt at abdicere.

Det oplyser det svenske kongehus i en skriftlig kommentar til TV 2.

- Kongen har stor respekt og forståelse for dronning Margrethes beslutning om at overlade tronen til kronprins Frederik, hedder det i kommentaren.

Den svenske konge er den første af regenterne i Danmarks to skandinaviske nabolande til at reagere på dronning Margrethes beslutning.

Kong Carl Gustaf var blevet informeret, før dronning Margrethe i sin nytårstale fortalte, at hun ville træde tilbage.

Det har det svenske kongehus tidligere oplyst.

- Hele den svenske kongefamilie blev informeret om, at dronning Margrethe kommer til at abdicere. Dronningen har personligt talt med og informeret kongen om sin beslutning, har informationschefen ved det svenske hof sagt i en skriftlig kommentar til avisen Expressen.

Dronning Margrethes beslutning har ført til debat i både Norge og Sverige om, hvorvidt de to landes konger bør følge hendes eksempel.

Kong Carl Gustaf er 77 år gammel. Norges kong Harald er 86.

Over for TV 2 har det svenske kongehus tidligere afvist, at kong Carl Gustaf skulle have i sinde at abdicere.

/ritzau/