Svinekød eller ej: Politikere præger børnehavers kost

Forskere har kortlagt danske kommuners politik for mad i daginstitutioner og finder store kontraster mellem dem, der vil opdrage til danskhed og til mangfoldighed. 63 af landets 98 kommuner har i dag en kostpolitik, som er formuleret eller blåstemplet af kommunalbestyrelsen

Når børnehaver i Lemvig Kommune serverer mad, sker det ud fra en målsætning om, at ”børn fra fremmede kulturer får tilbudt samme mad som danske børn”. I Middelfart Kommune er målsætningen derimod, at børnehavernes måltider skal tage udgangspunkt i en ”global kulturtradition”.

Det er ikke sikkert, at dette betyder, at lemvigske børn spiser en masse frikadeller, mens de middelfartske børn hele tiden får hummus. Men de to eksempler illustrerer, hvor forskelligt det formuleres, når de folkevalgte rundt-om i danske kommuner sætter ord på, hvad børnehavebørnene skal spise og hvorfor.

I en ny undersøgelse har forskerne Jonatan Leer og Sarah Damgaard Warrer fra Aarhus Universitet kortlagt alle de kommunalt formulerede kostpolitikker fra danske kommuner, der findes, og blandt andet placeret dem på en skala for, hvor nationale eller kosmopolitiske de er i deres syn på måltidet. Resultaterne er publiceret i Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning og gengives også i det nye nummer af pædagogernes fagblad Børn & Unge, som udkommer i dag.

”Der er en del kommuner, som vedtager kostpolitiske retningslinjer, fordi de ønsker at signalere en bestemt retning over for personale og borgere. Men på tværs af kommunerne findes der ingen entydig retning, ingen fælles forståelse af mangfoldighed, og ofte heller ikke en afklaring af, hvordan de kulturelle hensyn skal vægtes i forhold til de ernæringsmæssige,” siger Sarah Damgaard Warrer, som er ph.d.-stipen- diat ved Aarhus Universitet.

Som eksempel på det sidste nævner hun, at i Gladsaxe Kommunes kostpolitik står der, at børn, som af religiøse grunde ikke spiser svinekød, kan få dækket deres energibehov ved hjælp af ”mere ris, sovs og grønt”, hvilket ikke ser ud til at leve op til ernæringsmæssige målsætninger om, at maden skal rumme 20 procent proteiner.