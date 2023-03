SVM vil sænke klasseloft og udsætte skolestart med ny finanslov

I det finanslovsforslag, som regeringen præsenterer inden længe, bliver der afsat penge til at sænke klasseloftet i 0. – 2.-klasse fra 28 til 26 elever.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Der bliver også sat penge af til, at flere børn kan starte et år senere i skole.

- For nogle børn vil et ekstra år i børnehaven være lige præcis dét, de har brug for, for at blive klar til at træde ind ad døren i folkeskolen, udtaler børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

- Samtidig vil sænkelsen af klasseloftet give mere tid til den enkelte elev og bidrage til en mere tryg og rolig start i skolen for de yngste elever.

I oktober sidste år indgik den daværende socialdemokratiske regeringen en aftale med SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om det samme.

Men efter valget har partierne været nervøse for, om den nye SVM-regering ville føre aftalen ud i livet.

Jacob Mark, børne- og undervisningsordfører i SF, har allerede i januar fået en tilkendegivelse fra ministeren om, at aftalen stod ved magt, skrev han på Facebook.

Med finanslovforslaget for næste år bliver der afsat 113,3 millioner kroner 2023 og 207,8 millioner kroner årligt i 2024 og frem til at dække kommunale udgifter til forslaget om bedre mulighed for udsat skolestart.

Derudover bliver der afsat 98,7 millioner kroner i 2023, 151,7 millioner kroner i 2024, 206,8 millioner kroner i 2025 og 160,0 millioner kroner om året fra 2026 og frem til at sænke klasseloftet.

Med den oprindelige aftale var det meningen, at ændringerne skulle gælde allerede for næste skoleår. Men det kommer dog først til at gælde for de børn, der skal starte i skole i sommeren 2024.

På grund af folketingsvalget den 1. november kunne de nødvendige lovforslag nemlig ikke nå at blive fremsat og vedtaget i tide.

/ritzau/