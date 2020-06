Svømmehaller og fitnesscentre kan åbne fra mandag

Genåbningens fase 3 begynder mandag, og det er godt nyt for indendørs fritids- og sportsaktiviteter.

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at fremrykke åbningen af fitnesscentre, svømmehaller og legelande til 8. juni.

Det oplyser Kulturministeriet.

Dermed bliver disse områder en del af genåbningens fase 3.

Partierne havde ellers indtil nu aftalt, det først skulle være muligt fra begyndelsen af august, når genåbningens fase 4 indledes.

Kulturminister Joy Mogensen (S) er glad for, at det nu bliver muligt at åbne for al indendørs idræt på én gang.

- Der er rigtig mange, som har savnet vores idræts- og foreningsliv.

- Heldigvis er vi et sted nu, hvor smittefaren er så meget under kontrol, at vi kan give lov til at åbne, siger hun.

Af aftalen fremgår det, at "indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning" skal kunne åbne.

Alle indendørs træningsfaciliteter har været lukket siden marts, hvor dele af samfundet lukkede ned som konsekvens af coronaudbruddet.

Det bliver dog ikke uden retningslinjer, at borgere igen kan begynde at spille badminton, dyrke yoga eller tage en tur i svømmehallen.

Der vil "snarest muligt" komme retningslinjer, som skal sikre, at der holdes afstand, og at der opretholdes en god håndhygiejne, fortæller kulturministeren.

Hun siger, at der lige nu "knokles" for at få gjort dem færdige til mandag, hvor fase 3 begynder.

/ritzau/