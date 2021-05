Swingerklub melder om fuldt hus til genåbning med coronapas

Landets swingerklubber må genåbne fredag. Tucan Club nær Kolding med plads til 250 forventer at melde udsolgt.

Fredagens genåbning kommer ikke kun studerende og hjemmearbejdende til gavn. Også landets swingere må mødes igen efter mere end fem måneders nedlukning.

Swingerklubben Tucan Club i Almind nord for Kolding har ligefrem et ur på sin hjemmeside, der tæller ned til, at dørene bliver slået op for gæster fredag klokken 18.

- Det betyder rigtig meget, at vi må genåbne, siger Torben Nielsen, der ejer Tucan Club.

- Det betyder, at vi kan få en masse af vores dejlige gæster tilbage, som har savnet det, og så betyder det selvfølgelig, at vi kan begynde at få nogle penge i kassen igen, siger han.

Klubben blev lukket 9. december 2020 på grund af coronapandemien.

Men nu må der atter være op til 250 ad gangen i de forskellige lokaler, der blandt andet tæller wellness-område, SM-afdeling, mindre afkroge og plads i kælder, hems og udenfor.

Deltagere skal fremvise gyldigt coronapas og tilhørende billed-id, når de kommer, og så skal der bæres mundbind ved indtjekning, og når man går rundt i barområdet.

Desuden skal alle oplyse deres telefonnummer, når de ankommer.

- Skulle der slippe en gennem nåleøjet, hvor en test ikke virker, og det er en, der en smittet, så kan vi med det samme skrive til gæsterne, der har været der den pågældende aften, så de kan blive testet, siger Torben Nielsen.

Ifølge ham bliver der fuldt hus hos Tucan Club fredag, ligesom mange også har grebet muligheden for at swinge de kommende dage.

- Der er få pladser tilbage, siger ejeren.

- Interessen er meget, meget stor. Folk ønsker at komme ud og få deres liv tilbage, som det var før.

I foråret 2020 blev swingerklubberne ligesom øvrige erhverv i Danmark lukket.

Da sommeren kom, og de måtte åbne igen, oplevede Tucan Club også stor efterspørgsel, og der var dage med flere kunder end inden coronakrisen, beretter Torben Nielsen.

Foruden swingerklubber må eksempelvis kasinoer genåbne fredag, hvor også forsamlingsloftet hæves til 50 personer indenfor og 100 personer udenfor.

/ritzau/