Sydafrikansk coronavariant står højt på dansk overvågningsliste

En sydafrikansk coronavariant er sammen med en britisk udgave i toppen af danske forskeres overvågningsliste.

En særlig sydafrikansk coronavariant er ikke hidtil blevet påvist herhjemme, men forskere holder nøje øje med, om den skulle dukke op.

Det fortæller professor Mads Albertsen, Aalborg Universitet, der står i spidsen for en gruppe forskere, der analyserer de positive coronaprøver.

- Vi har en watchliste med cirka ti forskellige varianter, som vi holder særligt øje med. Og her ligger de britiske og sydafrikanske varianter helt i toppen, siger han.

Den britiske virusvariant spreder sig herhjemme, og Statens Serum Institut oplyste for nylig, at der var konstateret 86 tilfælde af varianten herhjemme.

Da man kun har sekventeret 11 procent af de positive prøver, forventes det reelle antal personer, der er smittet med denne variant, at være cirka ni gange højere.

Problemet med den britiske variant - kaldet cluster B117 - er, at den vurderes at være mellem 50 og 74 procent mere smitsom end det almindelige coronavirus.

Også den sydafrikanske udgave - kaldet N501YV2 - menes at være mere smitsom, og den er på kort tid blevet en af de dominerende varianter i Sydafrika.

- Den har nogle ændringer i det såkaldte spike-protein ligesom den britiske udgave og ser ud til at være mere smitsom, siger Mads Albertsen.

I Storbritannien har forskere udtrykt frygt for, at de nye coronavacciner muligvis ikke vil virke mod den nye variant fra Sydafrika.

Før jul kunne britiske medier oplyse, at der var påvist flere tilfælde af varianten i Storbritannien, og at der ville blive indført restriktioner over for rejsende fra Sydafrika.

Danmark og Storbritannien er blandt de lande i verden, der gensekventerer flest coronaprøver.

I Danmark blev der ifølge Mads Albertsen analyseret cirka 11 procent af de positive prøver i december.

Det ventes opskaleret til op mod 25 procent i januar, oplyser han.

Der er dog en forsinkelse på op til en uge, fra den positive prøve bliver afgivet på et sygehus eller et testcenter, til den er færdiganalyseret.

Statens Serum Institut tager i næste uge en ny pcr-test i brug, der hurtigere kan påvise den britiske mutation.

/ritzau/