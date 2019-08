Syddansk V-formand undviger spørgsmål om opbakning til Løkke

Efter møde i Venstres bagland i Region Syddanmark afviser formand at svare på, om der er opbakning til Løkke.

Efter et mere end to timer langt møde mellem Venstres kommuneformænd i Region Syddanmark har formanden for Venstre i Region Syddanmark, Leif Krarup, ingen kommentarer til, hvorvidt der fortsat er opbakning til Venstres ledelse.

- Vi har haft en god og åben drøftelse af de forhold, vi har i Venstre, og det har vi betragtet som et internt møde, og det gør vi fortsat, og det tager vi nu med til hovedbestyrelsesmødet, siger han.

Han bekræfter, at det eneste punkt på mødets dagsorden var fremtiden for Venstres ledelse.

/ritzau/