Sydjysk landmand lukker vej i protest mod kommunen

Jysk landmand blokerer en vej i protest over, at Vejen Kommune og Banedanmark har eksproprieret jord til vej.

En sydjysk landmand har grebet til utraditionelle midler og afspærret en vej.

Det sker i protest over, at Vejen Kommune og Banedanmark har overtaget en del af hans jord for at anlægge vejen, som hedder Skovgårdsvej.

Højesteret har tidligere afgjort, at ekspropriationen af landmandens jord til vejen var ugyldig.

- Vi har kontaktet borgmesteren for at finde en mindelig løsning, men man afviser os og prøver efter en anden paragraf. Det er helt uacceptabelt, siger landmanden, Martin Lund Madsen, til tv2.dk.

Mandag formiddag har han derfor afspærret den 1,4 kilometer lange vej for trafik.

Det er sket ved, at der stillet bigballer op og læsset store bunker med sand af ved ind- og udkørslen.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter i en pressemeddelelse, at vejen er spærret af som følge af en "juridisk tvist om en nyanlagt vej".

Politiet er til stede for at regulere trafikken. Afspærringen vil være i kraft indtil videre, hedder det i meddelelsen fra politiet.

Vejen blev anlagt, efter at Banedanmark eksproprierede en del af landmandens jord for at etablere elledninger langs jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg.

I den forbindelse bad Vejen Kommune Banedanmark inddrage en større del af jorden, for at kommunen kunne bygge den nye vej, der går hen over jernbanen og op mod motorvejen mellem Esbjerg og Kolding.

Højesteret har afgjort, at den fremgangsmåde var i strid med loven.

Vejen Kommunes borgmester, Egon Fræhr (V), ærgrer sig over sagen.

- Det har jeg det da rigtig skidt med. Det er en træls sag, siger han til Ritzau.

Det var ifølge borgmesteren Banedanmark og Transportministeriet, der som anlægsmyndighed brugte et - har det nu vist sig - forkert lovgrundlag, da man eksproprierede.

Nu har kommunen så taget skridt til at anlægge en ny ekspropriationssag mod landmanden. Denne gang med baggrund i vejloven i stedet for elektrificeringsloven.

- Derfor har vi iværksat en ny eksproprieringsproces på et andet lovgrundlag. For vi kan jo ikke have en ulovlig vej liggende, siger borgmesteren.

Spørgsmål: Hvorfor ikke forsøge at finde en mindelig løsning?

- Vi har haft møder med ham (landmanden, red.). Han har tilbudt, at vi kan købe hele ejendommen på 190 hektar. Det synes vi, er lidt voldsomt, når vi kun skal bruge to hektar, siger Egon Fræhr.

Borgmesteren forventer, det kan tage op mod et år, før den nye ekspropriationssag er afsluttet.

/ritzau/