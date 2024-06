Sydjysk stemmesluger vil brække sin egen arm for andet Venstre-mandat

Kandidat for Venstre ved Europa-Parlamentsvalget Asger Christensen ser med sine foreløbigt 19.338 optalte stemmer ud til at være med i kampen om at tage partiets andet mandat i EU-Parlamentet.

Det er foreløbig i valgkredsene Kolding Nord, Kolding Syd, Vejen og Tønder, at Christensen er den kandidat, der får flest stemmer.

Asger Christensen tør dog ikke selv tro på, at han tager det andet mandat endnu, fortæller han.

- Tro er noget, man gør i kirken. Jeg venter på de kolde fakta. Men jeg vil da brække min egen arm for at få lov til at komme med igen. Så må vi se, om danskerne også synes, at det er en god idé, siger han.

Ifølge Christensen kan man ikke konkludere noget om de personlige stemmer "før til kaffetid". Det er klokken 15.00.

Asger Christensen har været medlem af Kolding Byråd fra 2013 til 2019. I 2019 kom han ind i Europa-Parlamentet for Venstre.

I Vejen får han 3600 stemmer og er dermed markant foran Socialdemokratiets spidskandidat, Christel Schaldemose, der får 1941 stemmer. Her får Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard, 1939 stemmer.

I Kolding Nordkredsen får Christensen 1741 stemmer, mens Løkkegaard får 1254. I Kolding Sydkredsen får Christensen 1725 stemmer. Her får Schaldemose 1278, og Løkkegaard får 1257.

Også i Tønder er Christensen stemmesluger. Her ender antallet på 2092 stemmer.

Langt fra alle de endelige personlige stemmer er talt op endnu, og derfor er intet sikkert før senere mandag.

Hans største konkurrent til mandatet ser ud til at blive Ulla Tørnæs (V), som foreløbig har 10.108 stemmer.

