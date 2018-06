Sydslesvigere skal lettere kunne blive danskere

Danmark skal styrke sit tætte samarbejde med Tyskland, siger statsministeren ved sydslesvigernes årsmøder.

Danske sydslesvigere, som bor i Tyskland, skal lettere kunne få dansk statsborgerskab.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag i sin tale i Frueskoven Idrætspark i Flensborg. Statsministeren taler som led i de danske sydslesvigeres årsmøder.

- Hidtil har dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark kunnet få dansk indfødsret på lempelige vilkår. Den danske regering er netop kommet med et udspil, hvor vi har foreslået, at også dansksindede sydslesvigere med bopæl i Sydslesvig skal kunne opnå dansk indfødsret, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger, som Venstres statsminister Niels Neergaard for 98 år siden lovede sydslesvigerne: "De skal ikke blive glemt".

Siden har danske regeringer støttet sydslesvigerne økonomisk, kulturelt og politisk.

I 1955 enedes statsminister H.C. Hansen (S) og forbundskansler Konrad Adenauer om at sikre bedre forhold for de danske sydslesvigere og det tyske mindretal i Nordslesvig. Det skete i København-Bonn erklæringerne.

De er blevet et eksempel på, at problemer med mindretal kan løses fredeligt, siger statsministeren.

- Modbilledet er skræmmende og desværre langt mere udbredt. Tænk bare på Balkan i 90'erne. I sidste måned besøgte jeg de danske soldater ved de fredsbevarende styrker i Kosovo. De er stadig nødvendige - 20 år efter borgerkrigen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han indrømmer, at sydslesvigerne ikke ligefrem jubler over den styrkede grænsekontrol. Men det er nødvendigt "i en verden med terror, med uro, med migration", mener statsministeren.

Han glæder sig over Danmarks tætte samarbejde med Tyskland og hans egne nylige møder med forbundskansler Angela Merkel og Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther.

Om to år fejrer sydslesvigerne Sønderjyllands genforening med Danmark efter folkeafstemninger nord og syd for grænsen.

- Jeg mener, at tiden er modnet til at bygge en endnu stærkere bro mellem de to lande. Vi skal styrke kendskabet til Danmark i Tyskland. Vi skal styrke kendskabet til Tyskland, tysk sprog og kultur i Danmark. Det er det dobbelte mål i regeringens tysklandsstrategi, siger statsministeren.

