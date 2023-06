Sygefravær i kommunerne falder efter markant stigning sidste år

Sygefraværet tog sidste år et markant hop op hos medarbejderne i landets 98 kommuner.

Det steg fra et gennemsnit på 5,8 procent i 2021 til 7,1 i 2022. Det svarer til, at de kommunale medarbejdere meldte sig syge hver 14. arbejdsdag.

Forklaringen er først og fremmest følgerne efter coronaepidemien, lyder det fra Michael Ziegler (K), borgmester i Høje Taastrup Kommune og formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

- Mine alarmklokker ringer altid, når jeg ser en stigende sygefraværskurve. Men jeg tror, at en stor del af forklaringen ligger i de sygdomme, der ramte os med ekstra stor kraft efter coronanedlukningen, siger han.

Alle restriktioner efter corona bortfaldt i begyndelsen af 2022, og sygdommen blev ikke længere karakteriseret som en samfundskritisk sygdom.

Der var dog fortsat udbredt coronasmitte, og senere på året ramte blandt andet influenza- og RS-virus med ekstra hård kraft.

- Det skyldes nok, at samfundet var lukket ned nogle år på grund af corona. Så influenza- og RS-virus ramte med ekstra stor kraft i efteråret, siger Michael Ziegler.

Udvalgsformanden ser tegn på, at kurven igen er vendt i begyndelsen af 2023.

- Vi kan se, at det retter sig, og at tallene falder nu, siger Michael Ziegler.

Det ændrer dog ikke på, at kommunerne fortsat skal lægge sig i selen for at begrænse sygefraværet, siger han.

Det handler både om at begrænse udgifter til vikarer og om at give borgerne en god service, lyder det fra Michael Ziegler.

- Sygefravær er også forbundet med, at vi leverer dårligere service, fordi der bliver mindre kontinuitet.

- I ældreplejen kommer der flere forskellige ind i borgerens hjem, og i skolen er det en anden end den faste lærer, der underviser.

- Også at den årsag har det stor værdi, at fraværet er så lavt som muligt, siger Michael Ziegler.

