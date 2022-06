Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter at have modtaget en bekymringshenvendelse fra overlæge.

Sygehus anmeldt til patienttilsyn for pressede forhold for fødende

En tidligere overlæge på Sjællands Universitetshospital i Roskilde har nu anmeldt sin tidligere arbejdsplads til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det skyldes utilfredshed med forholdene for de fødende, oplyser mediet 24syv.

Det er tidligere overlæge på sygehusets fødeafdeling Bjarke Lund Sørensen, der har anmeldt sygehuset.

Bjarke Lund Sørensen sagde tidligere på året op på afdelingen. Det skete efter eget udsagn i protest mod forholdene på afdelingen.

- Der er ingen tid til patienterne, og der er ikke forsvarlige rammer for fødende, siger Bjarke Lund Sørensen til mediet.

Region Sjælland oplyser ifølge 24syv, at man har problemer med ubesatte stillinger på sygehuset i Roskilde.

40 procent af jordemoderstillingerne og 60 procent af speciallægestillingerne på fødeafdelingen i Roskilde er ubesatte, oplyser regionen.

Det er baggrunden for, at man hver eneste måned må sende 45 fødende kvinder videre til andre hospitaler i regionen.

Koncerndirektøren i Region Sjælland, Jesper Gyllenborg, medgiver, at afdelingen står i en alvorlig situation.

Sikkerheden for patienterne er dog i orden, mener han.

- Det er vores klare vurdering, at patientsikkerheden er i orden, og vores fødende kvinder kan være trygge. Vi vil naturligvis samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de henvender sig til os, siger han til 24syv.

Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter over for Ritzau, at man har modtaget en såkaldt bekymringshenvendelse.

Henvendelsen vil blive håndteret, og på den baggrund vil man tage stilling til, om der skal oprettes en egentlig tilsynssag, oplyser styrelsens pressevagt.

