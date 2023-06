Sygehus vil søge hjælp fra udlandet efter to kirurgers opsigelser

På Aarhus Universitetshospital (AUH) arbejder man på at udfylde de huller, som vil blive efterladt, når to betydningsfulde kirurger forlader hospitalets mave- og tarmkirurgisk afdeling.

Det fortæller Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på AUH.

- Vi har brug for et samarbejde med andre speciallæger i huset, men også uden for huset, siger han torsdag.

AUH's plan er at foretage så mange operationer som muligt selv. Hvis der er operationer, som hospitalet ikke selv kan udføre, vil de søge hjælp fra udenlandske kirurger.

Patienter kan også blive tilbudt behandlinger i Norden eller i England, siger Michael Braüner Schmidt.

Onsdag skrev blandt andet DR og Jyllands-Posten, at to af afdelingens kirurger, Mette Møller og Jonas Funder, har opsagt deres stillinger.

DR har tidligere skrevet, at 313 kræftpatienter i perioden fra januar sidste år til og med marts i år har ventet op til ti uger på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH.

Den maksimale ventetid er ifølge loven to uger.

Mette Møller og Jonas Funder varetager højt specialiserede operationer inden for avanceret kræftkirurgi og Hipec, som er en avanceret behandling for patienter, hvor tarmkræft har spredt sig til bughulen.

- Vi har en professor, som også laver en del af de her operationer, men ikke alle typer. Så har vi en speciallæge i kræftkirurgi, som også kan lave nogle af de her operationer, men som ikke fuldt ud kan erstatte de to personer.

Michael Braüner Schmidt tilføjer, at sygehuset ønsker at fortsætte samarbejdet med Mette Møller og Jonas Funder.

Onsdag aften skrev de til DR, at de ikke ser nogen fremtid i samarbejdet med afdelingsledelsen.

Mette Møller og Jonas Funder stopper 31. august.

De begrunder deres opsigelser med, at de ikke har tillid til afdelingens cheflæge.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra cheflægen, men hun henviser til hospitalets ledelse.

Læger på AUH's mave- og tarmkirurgiske afdeling har tidligere sendt et brev til afdelingsledelsen, hvor de rettede kritik mod cheflægen. Det skriver DR.

