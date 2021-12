Sygehuse er ved at løbe tør for effektiv coronabehandling

Landets sygehuse er ved at løbe tør for behandlingsmidlet Sotrovimab. Et middel, der effektivt forebygger mod indlæggelser med omikronvarianten.

Det fortæller Jan Gerstoft, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet, til DR's Orientering på P1.

Aktuelt er der blot 850 behandlinger med midlet tilbage på Region Hovedstadens Apotek, der er landets største. Herfra leveres der lægemidler til landets sygehuse.

- Lige nu har vi relativt lidt. Det betyder, at vi begynder at indskrænke forbruget, så det kun er patienter i allerhøjest risiko, der kan få den, siger Jan Gerstoft.

- Det er bestemt et problem, for vi ville gerne give det til så mange som muligt, men det har vi altså ikke mulighed for lige nu.

Sotrovimab er i høj kurs, fordi det har vist sig at være effektivt mod omikron, fortæller Jan Gerstoft.

Flere andre antistofbehandlinger, der tidligere i pandemien har været brugbare, virker nemlig ikke over for den nye variant.

Midlet gives tidligt i et forløb med coronavirus. Det fungerer ved, at antistoffer sprøjtes ind i blodet. Det gives til personer, der for eksempel har et svækket immunforsvar og derfor ikke danner tilstrækkeligt med antistoffer ved vaccination.

- Studier har vist, at behandlingen kan forebygge indlæggelser med 85 procent, siger Jan Gerstoft.

I Region Hovedstaden har man nu set sig nødsaget til at prioritere, hvem der kan modtage behandling med Sotrovimab på grund af manglen.

Uvaccinerede gravide får som udgangspunkt ikke længere tilbudt behandlingen, hvilket de ellers blev tidligere i regionen.

De fire andre regioner oplyser dog til DR, at de fortsat tilbyder behandlingen til uvaccinerede gravide.

Jan Gerstoft forventer, at der kommer nye leverancer af Sotrovimab i midten af januar. Både Lægemiddelstyrelsen og medicinleverandøren Amgros er på juleferie og har ikke kunne oplyse forventet leveringstidspunkt til DR.

/ritzau/