Sygehuse har blødt sygeplejersker under S-regering

Op til valget i 2019 lovede Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen, at hvis de fik regeringsmagten, skulle der tilføres de danske sygehuse 1000 sygeplejersker.

Mens regeringen faktisk nåede målet i 2021, er det sidenhen gået den gale vej. De nyeste tal viser, at der nu er 495 færre, end da Socialdemokratiet indtog ministerkontorerne.

Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Tallene kommer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

I maj 2019 var der 34.010 besatte årsværk i regionerne. Det skulle altså op på 35.010, og ifølge mediet Sundhedsmonitor nåede regeringen faktisk det mål i andet kvartal af 2021.

Ifølge Sundhedsmonitor var der på det tidspunkt 1009 flere sygeplejersker ansatte, end da Socialdemokratiet gik i regering. De tal kommer fra Sundhedsdatastyrelsen, så det er værd at bemærke, at der kan være forskelle i, hvordan tallene opgøres.

Men halvvejs igennem 2022 ser det altså noget anderledes ud.

Ifølge KRL står tallet i dag på 33.515, altså 495 færre end måneden inden Socialdemokratiet fik regeringsmagten.

Statsminister Mette Frederiksen forsvarede i et interview kort inden valgudskrivelsen regeringens arbejde på området.

Hun understregede her, at regeringen på et tidspunkt, altså i 2021, havde ansat de 1000 ekstra sygeplejersker, som var blevet lovet.

- Men der sker så meget i vores sundhedsvæsen - selvfølgelig også drevet af at vi har været igennem en pandemi - at det er ganske enkelt blevet meget sværere at fastholde dygtige medarbejdere, men også at rekruttere nye, sagde Mette Frederiksen i DR-programmet "Mød Statsministeren".

/ritzau/