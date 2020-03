Sygehuse melder om tyverier af håndsprit og masker

Flere kasser med masker og håndsprit er stjålet på Rigshospitalet. Der stjæles også fra sydjyske sygehuse.

Flere sygehuse har set eksempler på, at håndsprit og beskyttelsesmasker er blevet stjålet.

Det skriver TV2 Lorry.

På infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet er der ifølge professor Jens Lundgren stjålet flere kasser med beskyttelsesmasker og en række dispensere med håndsprit.

- Vi er virkelig chokerede over, at folk også hugger de her beskyttelsesmasker, som vi bruger, når vi skal behandle patienterne, siger han til tv-stationen.

Flere patienter, der er alvorligt syge med coronavirus, er indlagt på afdelingen.

Det er ifølge Jens Lundgren en alvorlig sag, når værnemidler forsvinder.

- Vi har virkelig brug for de her masker til at passe vores arbejde, og lige nu er de på restlager, siger professoren.

Det er ikke kun Rigshospitalet, der har oplevet problemer med tyveri af remedier.

Fredag aften anmeldte personale på Herlev Hospital, at nogle personer, der opholdt sig på hospitalet, udviste mistænkelig adfærd og muligvis var ved at stjæle noget udstyr.

Da politiet dukkede op, blev de pågældende personer bortvist fra matriklen.

De blev ikke sigtet for noget, men politiet sikrede deres navne, oplyser vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi til TV2 Lorry.

Også på sygehuse i Syd- og Sønderjylland har der ifølge TV Syd været eksempler på, at der stjæles håndsprit.

Det er sket på Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus.

Omfanget af tyverierne er ifølge tv-stationen ukendt.

Håndsprit er i høj kurs for tiden, og hvis man søger på produktet på wepapotek.dk, får man beskeden "udsolgt".

/ritzau/