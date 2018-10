Sygehuse skal spare millioner: Nedlægger 350 stillinger

Næste år skal Sjællands Universitetshospital spare 130 millioner kroner. Derfor nedlægges 350 stillinger.

På grund af en stor sparerunde må Sjællands Universitetshospital nedlægge 350 stillinger.

Det skriver TV Øst, der citerer Dagens Medicin.

100 af stillingerne er i forvejen ubesatte.

Således vil 250 nuværende stillinger blive fjernet fra Sjællands Universitetshospital, der dækker over Køge og Roskilde Sygehus, skriver mediet videre.

- Det er et meget højt tal, og vi skal jo samlet ud og lave besparelser på 130 millioner kroner. Der skal man så huske, at vi har et budget på 2,8 milliarder, men derfor er det stadig mange penge, siger sygehusdirektør Henrik Villadsen til TV ØST.

Af de samlede besparelser skyldes 32 millioner kroner stramninger i Region Sjællands budget.

Det fortæller sygehusdirektøren til Sjællandske.

- Vi har selv en ubalance i aktiviteten på 100 millioner kroner. Vi var jo også ude i besparelser sidste år, siger han.

Sygehusdirektøren uddyber, at behandlingen til patienterne bliver dyrere og dyrere.

Allerede i august meldte regionen ud, at et stramt budget med besparelser ville give afskedigelser.

Det gjorde Region Sjælland, da budgetaftalen for 2019 var kommet på plads.

Her stod det klart, at budgettet for 2019 i hele regionen ville resultere i besparelser for 184 millioner kroner.

/ritzau/