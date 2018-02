Sygehusene tager masser af unødvendige prøver

Sundhedsvæsenet skal ikke belønnes for at begå fejl men for at patienten får det bedre, siger patientforening.

Høj produktivitet var længe et nødvendigt middel mod lange ventelister. Men nu er det på høje tid at se nærmere på patienternes behov og indfri dem i stedet.

Det siger direktøren i Danske Patienter, Morten Freil.

Han kalder det et meget vigtig skridt, at sundhedsvæsenet begynder at tage alvorligt, hvad der giver værdi for patienterne.

Freil peger på opgørelser fra England og USA, der viser, at 20-30 procent af procedurerne på sygehusene er overflødige.

- I dag kan man tage en ny blodprøve hver gang en patient skifter afdeling. Det giver ingen værdi for patienten overhovedet, siger han.

- Men vi har skruet det hele sammen, så hospitalerne belønnes for at lave mere og mere som på samlebånd.

- Der laves flere fejl, og det belønnes endda, for så skal patienten jo behandles igen, og det giver mere aktivitet. Det er kammet over. Personalet er pressede, og det går ud over patienterne, siger Freil.

Selv om patienter ofte har det bedst hjemme er der masser af kontrolbesøg, som kunne ordnes via telemedicin fra hjemmet.

På Odense Universitetshospital udstyres opererede prostatapatienter fra hele Region Syddanmark eksempelvis med en app.

Den minder patienterne om at melde ind til lægerne, hvordan det går. Med en telefonsamtale vurderes det, om der overhovedet er behov for at se patienten lige nu.

- De skriver så at sige deres egen journal, som vi forhåbentlig også kan bruge i vores opfølgning på, om vi gør det rette for patienterne, siger hospitalets administrerende direktør, Niels Nørgaard Pedersen.

Han er leder af et af syv pilotprojekter landet rundt, hvor Danske Regioner afprøver målrettet styring efter mest værdi for patienten frem for mest mulig aktivitet.

- Mange patienter forventer i dag at blive inddraget mere, og det er ikke det samme, der er vigtigt og rigtigt for hr. Jensen og hr. Hansen, siger han.

/ritzau/