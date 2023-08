Regioner i fælles opråb: Trods regeringens løfte om flere penge skal sygehusvæsenet nu spare

Dagens Morgensamling indeholder historier om besparelser i sundhedsvæsenet, nedstyrtede droner, stort medlemstab i folkekirken og et spændende fund i en forhistorisk mursten af ler. God fornøjelse.

Sygehusvæsenet skal spare 2,5 milliarder kroner

Ifølge regionsrådsformændene skal det danske sundhedsvæsen "prioritere hårdere, end det er set længe". Det skriver de i en kronik i Jyllands-Posten i dag. Regionerne skal spare 2,5 milliarder kroner på sundhedsområdet på grund af inflation og øgede priser på medicin. Besparelserne kommer i kølvandet på, at regeringen tilbage i maj i år offentliggjorde en ny sundhedspakke, der skal tilføre sundhedsvæsenet 5 milliarder kroner frem mod 2030.

“Vi bliver nødt til at fortælle befolkningen, at når regeringen går rundt og siger, at sundhedsvæsenet har fået mange flere penge tilført, er virkeligheden dén, at vi ude i regionerne ikke ser de 5 milliarder før om et par år, og lige nu står vi med et varigt og kæmpehul i kassen, når året er omme, på mindst 2,5 milliarder” siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, ifølge Jyllands-Posten.

Drone rammer bygning i Moskva

I nat dansk tid er en drone fløjet ind i en bygning, der var under konstruktion, i den russiske hovedstad Moskva. Den blev ifølge de russiske myndigheder skudt ned, før den ramte bygningen, skriver Ritzau. Senere på natten er antallet af nedskudte droner blevet opjusteret til i alt tre. For to dage siden, udmeldte Rusland, at de havde stoppet to potentielle droneangrab mod Moskva. De mange hændelser med droner har haft stor påvirkning på flytrafikken i den russiske hovedstad, der flere gange har måtte stoppes helt i perioder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stort medlemstab i folkekirke blandt unge

De seneste ti år har 142.852 danskere meldt sig ud af folkekirken. Blandt dem er de 25-29-årige en af de største grupper. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Statistik. Ifølge Karen Marie Leth-Nissen, vidensmedarbejder fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), skyldes det blandt andet, at de unge ikke kan spejle sig i folkekirkens værdier længere.

Medlemsudvandringen har især været udpræget blandt de 20-årige danskere. Foto: Leif Tuxen

"Kirken er ikke relevant for dem, og de bruger den ikke. Det er også et spørgsmål om autenticitet. De unge vil gerne være medlem af noget, de kan stå på mål for, og hvis ikke de har det sådan med folkekirkens grundlag, kan det sætte en udmeldelse i gang."

Du kan læse mere om medlemstabet i dagens udgave af Kristeligt Dagblad.

Forhistorisk mursten indeholder DNA fra 34 plantearter

En gammel mursten af ler, der i øjeblikket har til huse på Danmarks Nationalmuseum, viser sig at være fuld af overraskende mængder planteliv.

Stenen blev fundet i området, der i dag er det nordlige Irak, og er dateret til omkring år 900 f.Kr. Forskere på museet lavede en lille boring i stenen og var i stand til at udvinde dna-materiale fra 34 forskellige plantearter - heriblandt underarter af birk, laurbær og kål.

I stenen har forskerne opdaget en velbevaret tidslomme af tidligere flora og fauna. Forskerne mener, at lignende mursten rundt om i verden måske kan røbe lignende historier.