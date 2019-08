Sygemeldt Enhedslisten-borgmester har afleveret lægeattest

Ninna Hedeager Olsen har været sygemeldt i godt fire måneder og har nu afleveret en lægeattest til kommunen.

Teknik- og miljøborgmesteren i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL), har afleveret en lægeattest til kommunen, efter at forvaltningen har bedt hende om det.

Det oplyser Enhedslisten ifølge Jyllands-Posten.

Borgmesteren har været sygemeldt i fire måneder med en månedsløn på knap 90.000 kroner. Men under sit sygefravær har hun serveret på sin venindes kro på Tunø, skriver både Ekstra Bladet og Jyllands-Posten onsdag.

Borgmesteren blev sygemeldt, efter at det kom frem, at en mand var mistænkt for voldtægt af en kvindelig gæst til en fest i borgmesterens lejlighed.

Enhedslisten har forklaret, at Ninna Hedeager Olsen af fagpersoner er blevet anbefalet at sygemelde sig indtil efter retssagen, som er planlagt til 28. august og vare en dag.

Ninna Hedeager Olsen kan ifølge reglerne være sygemeldt i ni måneder med fuld løn uden modkrav.

Tidligere har lokale politikere i København opfordret Enhedslisten til at fremlægge dokumentation for, hvad borgmesteren fejler.

Selv om Ninna Hedeager Olsen har afleveret en lægeattest, opfordrer tidligere københavnsk kultur- og fritidsborgmester og nuværende 2. næstformand i Københavns Borgerrepræsentation Carl Christian Ebbesen (DF) hende til enten at vende tilbage på arbejde eller trække sig fra sin post, skriver Jyllands-Posten.

Da Enhedslisten onsdag holdt pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, var den politiske ordfører, Pernille Skipper, ikke meget for at tale om sin sygemeldte partifælle.

- Det er ikke en sag, jeg kan gå ind i, for jeg har ikke beføjelserne til at udtale mig om den.

- Jeg har heller ikke den rigtige indsigt til at kommentere det, derfor vil jeg ikke udtale mig om det, sagde Pernille Skipper.

Hun bekræfter, at Enhedslisten får ekstra penge ind i partiskat, fordi både Ninna Hedeager Olsen og hendes afløser bliver aflønnet og betaler partiskat til Enhedslisten.

/ritzau/