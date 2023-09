Sygemeldt Gejl langer ud efter ligestillingsministeren

Alternativets Torsten Gejl, der lige nu er sygemeldt fra Folketinget med stress, udtrykker nu voldsom kritik af ligestillingsminister Marie Bjerre (V).

Ministeren har kritiseret et opslag fra Alternativet, hvor partiet omtaler, at de med Gejls stedfortræder, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, nu udelukkende er kvinder i folketingsgruppen.

- Hold min sygemelding ude af din politiske dagsorden, og lad være med at udnytte, at jeg ikke kan respondere på det politiske, når jeg er sygemeldt. Det er simpelthen under lavmålet.

- Elsker mit parti. Over and out, skriver han på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Sagen bunder i et opslag fra Alternativet, der omtalte torsdagen som en historisk dag, fordi partiet officielt fik den første folketingsgruppe kun med kvinder.

Det mente Marie Bjerre bestemt ikke var passende.

- Det kan aldrig være et mål, at man skal have en gruppe bestående af 100 procent kvinder. Det sender et signal om, at mænd ikke er lige så velkomne, og det polariserer ligestillingskampen, sagde hun tidligere fredag.

På X antydede hun desuden, at det ikke var passende med sådan et opslag med tanke på Torsten Gejls sygemelding.

Også Gejls partileder, Franciska Rosenkilde, har reageret kraftigt over for ministeren.

På X har hun samme budskab som Torsten Gejl:

- Jeg ved, at Torsten glæder sig over denne historiske begivenhed. I øvrigt finder jeg det uværdigt for en minister at blande en sygemeldt kollega ind i sit korstog mod Alternativet.

Foruden Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen og Franciska Rosenkilde består Alternativets folketingsgruppe af Helene Liliendahl Brydensholt, Sascha Faxe, Christina Olumeko og Theresa Scavenius.

Rosenkilde sagde torsdag til Ritzau, at det var positivt at få en folketingsgruppe kun med kvinder. Optimalt set ser hun dog helst, at der også er mænd med.

/ritzau/