Sygemeldte Torsten Gejl vender retur til dansk politik 1. januar

Knap fem måneder efter sin sygemelding vender Torsten Gejl fra Alternativet tilbage til Christiansborg og dansk politik 1. januar 2024.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

Torsten Gejl sygemeldte sig med stress med fysiske følgeskader i begyndelsen af august.

Han beskriver, at han knap kunne gå eller sidde, og skuldrene brændte af smerte.

- De første måneder handlede det om at slappe af, tømme hovedet for politik, gå lange ture på Samsø og frem for alt give slip og lade Alternativets liv og skæbne ligge i andres hænder for en stund.

- Det hjalp, skriver Gejl på Facebook mandag morgen.

Efterfølgende har han haft fokus på mental og fysisk genoptræning i form af blandt andet terapi, læsning, fysisk træning og yoga.

Op til sygemelding havde Torsten Gejl fart på.

Efter at fire folketingsmedlemmer forlod Alternativet i foråret 2020, sad Torsten Gejl tilbage som det eneste medlem af Folketinget for partiet.

I tre år passede han 52 ordførerskaber.

På Facebook skriver han mandag, at tiden på sidelinjen har været lærerig. Han føler "en vis skam over den måde, vi forvalter vores folketingsmandat på".

- Vi arbejder for kortsigtet, fordi vi i for høj grad kæmper om magten i stedet for at lave visionær politik til glæde for Danmark, verden og ikke mindst de kommende generationer.

Han ser dog også muligheder for sig. Men for at udnytte dem kræver det, at man kan stå på benene, bemærker han.

- Det handler for mig om at finde tid til fysisk og mental træning. At have et positivt fokus. At tilbringe tid i naturen. At skabe værdifulde samarbejdsrelationer med min folketingsgruppe, vores stab og mine politiske kolleger.

- Men for mig er politik mere end lovforslag og debatter. Det er også aktivisme, for eksempel når jeg dykker ned på bunden af havet for at dokumentere de skjulte miljøødelæggelser, som regeringen ignorerer, skriver Gejl.

Under Torsten Gejls sygemelding har Nikoline Erbs Hillers-Pedersen været hans stedfortræder i Folketinget. Imens har Sascha Faxe passet posten som politisk ordfører for Alternativet.

/ritzau/