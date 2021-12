Sygeplejerske opsagde sit job: En milliard kroner er for lidt

En milliard kroner til landets sundhedspersonale, som politiske partier aftalte søndag, er ikke nok, mener Luca Pristed, som opsagde sit job på sygehuset.

Aftalen kan ikke sygeplejersken få til at vende tilbage til det hospitalsjob på Rigshospitalet, som han forlader ved årsskiftet.

- Nej, det kan det ikke. Jeg mener, at vi kommer til at have samme problem om tre måneder, når vi står efter vinterhalvåret. Jeg tror ikke på, at det er en løsning, der kommer til at få os sikkert igennem, siger Pristed.

Luca Pristed har været talsperson for Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse. Gruppen har i efteråret opfordret sygeplejersker til at sige deres job op i protest mod deres løn- og arbejdsvilkår.

Artiklen fortsætter under annoncen

Søndag indgik regeringen en aftale med Enhedslisten, SF, De Radikale, Alternativet og Kristendemokraterne om at afsætte en milliard kroner til sundhedspersonale.

- Jeg mener, at det er for lidt penge til for mange. Det skal være til alt sundhedspersonale i hele sundhedsvæsnet, og vi snakker sosu'er, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter og fysioterapeuter, siger Luca Pristed.

Luca Pristed er bekymret for, at pengene vil skabe splittelse mellem faggrupper og også imellem sygeplejerskerne, hvis de fordeles ulige.

- Desuden er jeg bekymret for, at pengene kunne bruges til at få folk til at arbejde ekstra over i stedet for kun at fokusere på fastholdelse, siger Luca Pristed.

Han fortæller, at han har fået tilbud fra blandt andet privathospitaler med bedre løn og bedre vilkår.

Hvis han skal vende tilbage til et offentligt sygehus, skal der være permanente midler og løsninger til sundhedsvæsnet.

- Lige nu er der ingen løfter, siger han.

Der er nedsat en lønstrukturkomité, som skal se på lønstrukturerne i den offentlige sektor.

Det arbejde skal afsluttes i maj 2022.

/ritzau/