Sygeplejerske: Sælg sygepleje til mænd som mere end omsorgsfag

Hvis man skal tiltrække flere mænd til sygeplejefaget, må man fokusere mere på de ting inden for faget, som tiltaler mænd.

Det mener sygeplejerske Jacob Roued Friis.

Han har arbejdet som sygeplejerske i lidt over ti år. Det seneste halvandet år har han været på mave-tarm-medicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Jacob Roued Friis er medlem af sygeplejerskernes fagforening, Dansk Sygeplejeråd (DSR), som peger på, at kun fire procent af landets sygeplejersker er mænd.

Den 35-årige sygeplejerske mener, at kultur spiller en stor rolle i forklaringen på, hvorfor ikke flere mænd vælger sygeplejen.

Faget har traditionelt handlet meget om omsorg og pleje, men det har udviklet sig meget de seneste år, pointerer han.

- Det er blevet meget mere teknisk, vi sygeplejersker har fået mere ansvar, og lægerne taler og planlægger meget mere med os.

- Man skal være teknisk dygtig, man skal have meget empati og kunne tale med mange forskellige mennesker, men man skal også kunne foretage undersøgelser, analysere akutte situationer og planlægge længere forløb for patienterne. Så vi skal sælge faget som, at det ikke kun er et omsorgsfag, men også teknisk kunnen, viden og analyse, siger han.

Netop det tekniske aspekt bør få mere fokus, når man skal tiltrække mænd, mener Jacob Roued Friis.

- Mænd kan være ret teknisk orienterede, og vi kan godt lide at lave praktiske ting med hænderne, som er andet end at holde i hånd og skifte bleer, hvilket nok er det billede, som mange har af sygeplejefaget.

- Og så handler det også om at promovere flere af de mandlige sygeplejersker og vise, at vi faktisk er her.

Jacob Roued Friis har læst en teknisk studentereksamen, htx, og troede oprindeligt, at han skulle være ingeniør eller arkitekt.

- Men efter endt uddannelse arbejdede jeg et år som ufaglært, og der fandt jeg ud af, at jeg måtte lave noget meningsfuldt.

- Så jeg besluttede at prøve sygeplejefaget af, og så endte jeg i praktik et sted, som jeg var glad for, og så har jeg været i faget lige siden.

Han har ikke oplevet andet end anerkendelse og positiv opmærksomhed omkring sit valg af fag.

- Det handler enormt meget om, hvorvidt du er en dygtig sygeplejerske eller ej, og ikke om dit køn, lyder det.

I den igangværende valgkamp fylder løn og arbejdsvilkår meget, når debatten handler om at lette presset på sundhedsvæsenet.

Jacob Roued Friis peger også - ligesom DSR - på, at løn spiller en rolle.

- Jeg har været sygeplejerske i ti år og skal gerne være det i mere end 30 år endnu, men i teorien har jeg ikke udsigt til at stige i løn, medmindre jeg selv banker hårdt i bordet. Det er svært med de lønrammer, der er stukket ud.

/ritzau/