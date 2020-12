Sygeplejerske vaccineret: Vildeste ti måneder i mit arbejdsliv

Nordjysk sygeplejerske kommer ikke til at slække på brugen af værnemidler, selv om hun nu er vaccineret.

Til hverdag passer Elna Vinther Sørensen coronapatienter på Aalborg Universitetshospital.

Som følge af sit arbejde som sygeplejerske er hun udsat for selv at blive smittet.

Men nu kan sygeplejersken, der blev ansat på det nordjyske sygehus for 27 år siden, gå på arbejde med lidt mere ro i maven.

Søndag formiddag blev hun som en af de første i landet vaccineret mod covid-19.

- Det gik smertefrit, ellers havde jeg ikke stået her og talt med dig, griner hun.

Når Elna Vinther Sørensen ser tilbage på den tid, der er gået, siden pandemien ramte Danmark, må hun knibe sig selv i armen.

- Det har været et enormt travlt år. Vi har skullet arbejde, mens vi samtidig skulle opfinde metoderne.

- Den ene dag er man gået hjem fra arbejde og tænkt: Nu ved jeg lige, hvordan den her ged skal barberes.

- Men næste dage kunne man så begynde forfra med mange flere, der skulle undersøges.

Hun tøver ikke med at kalde de forløbne ti måneder de vildeste, i den tid hun har været på hospitalet.

- Jeg har oplevet influenzaepidemier, jeg har oplevet spidsbelastninger. Men aldrig noget som det her.

- Og så den dimension med, at det jo ikke kun var på arbejde, men noget der fyldte alting i hele verden, siger Elna Vinther Sørensen.

Hun er begejstret over, at det så hurtigt kunne lykkes at udvikle en vaccine.

- Det er ti måneder siden, det startede, og nu står vi med en vaccine. Jeg synes, det er fantastisk.

Foreløbig kommer det ikke til at betyde de store ændringer i hverdagen.

- Dels mangler jeg stadig den anden del af vaccinen, dels ved vi jo ikke, om jeg kan bringe smitte videre til andre, selv om jeg er vaccineret.

- Så det er ikke noget, der kommer til at gøre, at jeg slækker på brugen af værnemidler, siger Elna Vinther Sørensen.

Region Nordjylland har i den første sending modtaget 975 vaccinedoser.

To ud af tre doser tilbydes plejehjemsbeboere, mens den sidste tredjedel tilbydes ansatte og patienter på Aalborg Universitetshospital og regionshospitalet i Hjørring.

Regionen venter de kommende uger at modtage knap 5000 vaccinedoser om ugen.

Det gør det muligt at skrue op for vaccinationerne både på plejehjem og på sygehusene.

