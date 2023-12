Sygeplejersker i Nordjylland “løber i forvejen rigtig stærkt”. Nu bliver hjælp til dem sparet væk

Godmorgen.

I dag bevæger Morgensamling sig ud i alle landets hjørner og kanter – lidt ligesom posten, som vi også runder. Vi skal forbi Christiansborg og slutter ved en kirke på Sydfyn, der har modtaget en arv fra en fremmed. Men vi starter i Nordjylland.

Hospital sparer på hjælp til sygeplejersker

De serviceteams, der blandt andet flytter patienter fra en stue til en anden, lægger sengelinned i skabene og tømmer risikoaffald, bliver nu sparet væk på flere afdelinger på Aalborg Universitetshospital, skriver DR.

Teamene, der primært består af portører og rengøringsfolk, blev oprettet i 2021. Formålet var, at de skulle varetage nogle af sygeplejerskernes opgaver, så de havde bedre tid med patienterne. Og nu frygter flere, at opgaverne igen vil falde tilbage på de i forvejen pressede sygeplejersker:

“De løber i forvejen rigtig stærkt, og der skal også reduceres på sygeplejersker, så jeg savner, at der bliver tænkt mere langsigtet,” siger Næstforkvinden i Dansk Sygeplejeråd Nordjylland, Bodil Laursen.

Uligheden vokser med skattelettelserne

I efteråret præsenterede regeringen en ny skattereform, der bød på skattelettelser til danskerne. På det tidspunkt lød det fra regeringen, at det især var de almindelige lønmodtagere, som ville mærke at få flere penge på lommen.

Men ifølge nye beregninger vil regeringen bruge 22 gange så meget på skattelettelser til dem, der tjener mest, end til dem, der tjener mindst. Det skriver Jyllands-Posten.

Lisbeth Bech-Nielsen, der er finansordfører i SF, mener, at skattelettelserne burde være mere socialt afbalancerede.

“Det tegner et meget trist billede af specielt Socialdemokraterne, og hvad de bruger deres statsministerpost til,” siger hun.

I regn og slud skal posten... måske ikke længere ud?

At sende julekort har været en tradition i 180 år, men efter alt at dømme vil traditionen uddø efter julen i år. Det vurderer flere eksperter i Kristeligt Dagblad.

Årsagen er, at portoen på breve stiger fra 12 kroner til 25 kroner ved årsskiftet. Og af den grund vil det for de fleste ikke længere give mening at sende et lille julekort.

Engang havde postvæsenet travlt med at sende julekort ud inden juleaften. Men det kan nu bliver fortid. Foto: Poul Petersen/Ritzau Scanpix

“I fremtiden vil folk uundgåeligt tænke på alle de julegaver, de kunne købe for de 500 kroner, det vil koste at sende 20 julekort,” vurderer Otto Kjærgård, der er redaktør på Posthistorisk Tidsskrift.

Til gengæld vurderer en anden ekspert, at de lange julebreve med mere tekst en “god jul og godt nytår” stadig har så stærk en værdi, at de vil bestå på trods af prisstigningen.

Vigtigt møde for Ukraine begynder

I dag begynder et vigtigt EU-topmøde for Ukraine, hvor landets præsident både vil arbejde for at få mere støtte til krigen og opnå grønt lys fra medlemslandene til at starte forhandlingerne om at blive optaget i unionen.

Her er tre korte om krigen i Ukraine:

Regeringen vil i dag præsentere en ny hjælpepakke til Ukraine på 7,5 milliarder kroner. Hvis det godkendes, vil pakken bestå af ammunition, kampvogne, droner og lignende, har statsminister Mette Frederiksen (S) fortalt på et pressemøde.

Et hemmeligt sted i Ukraine træner en gruppe soldater i sneen til kamp mod Ruslands hær. Gruppen hedder Den Sibiriske Bataljon og er en nyoprettet enhed i Ukraines militær. Flertallet af soldaterne kommer fra Ruslands sibiriske regioner og kender til ekstrem kulde.

Det russiske tabstal – døde og skadede soldater – har nået 315.000. Tabet svarer til næsten 90 procent af den samlede aktive styrke ved krigens begyndelse. Det skriver Reuters på baggrund af en ny amerikansk efterretningsrapport.

Fremmed arv er blevet til krybespil i kirke

Da pastor Thomas Østergaard Aallmann fra Thurø Kirke på Sydfyn for to år siden havde bisat en mand ved navn Niels Otto Nielsen, blev han ringet op af mandens advokat. Advokaten fortalte, at Nielsen havde testamenteret en anseelig del af sin arv til Thurø Kirke.

Det efterlod pastoren noget perpleks, for han havde “ingen idé om, hvem han var,” ud over hvad han vidste fra bisættelsen. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Sammen med menighedsrådet besluttede han, at sådan en fin donation ikke bare skulle gå til “sikkerhedssko eller stearinlys”, men til noget, der kunne være en fast del af kirken. Og nu er arven blevet til et håndskåret krybbespil, der står lige til venstre for kirkeindgangen. Og der skal det naturligvis blive stående indtil Hellig Tre Konger den 6. januar.