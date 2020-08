Sygeplejersker kræver handlingsplan for senfølger efter corona

Dansk Sygeplejeråd vil have plan for udredning og opfølgning på senfølger, som plager coronaramte danskere.

Der er brug for en national plan for opfølgning på og behandling af senfølger efter Covid-19.

Det mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

- Mange af vores medlemmer går rundt med tunge senfølger efter den smitte, de har været ramt af.

- Det er vigtigt, at der bliver lagt en national plan for at udrede og hjælpe dem, der oplever senfølger, siger Grete Christensen.

Det er eksempelvis træthed, koncentrationsbesvær og manglende fysisk formåen, som ifølge formanden plager de ramte.

Erfaringer fra Aarhus Universitetshospital viser ifølge Jyllands-Posten, at en betydelig del af coronapatienterne har problemer efter udskrivelsen.

Afdelingslæge Jane Agergaard, Infektionsmedinsk Afdeling, oplyser til avisen, at cirka halvdelen af 52 undersøgte patienter fortsat har symptomer, efter at de er udskrevet fra sygehuset.

På Facebook har en gruppe kaldet "Covidramte med senfølger" 5400 medlemmer, og her udveksles erfaringer omkring følger af sygdommen.

Grete Christensen påpeger, at sundhedsansatte er i særlig risiko for at blive ramt af sygdommen.

- Flere af vores medlemmer, der har været ramt, begynder at blive presset til at komme tilbage på arbejde igen, selv om de føler sig rigtig trætte og ikke er klar til det.

- Derfor har vi et særligt fokus på dem. Men en national plan skal komme hele befolkningen til gavn, mener sygeplejeformanden.

En national plan bør ifølge Grete Christensen rumme en systematisk opfølgning med nationale retningslinjer for hvilke undersøgelser, der bør indgå i en udredning for senfølger.

Derudover skal der være et ensartet tilbud landet over om behandlingsmuligheder.

- Problemet er, at det er meget uensartet, den måde der bliver fulgt op på senfølger, sådan som det er nu.

- Dermed ender der nogle steder med at blive et individuelt pres på den medarbejder, der egentlig gerne vil tilbage til arbejdet, men ikke kan klare det, siger Grete Christensen.

Hun opfordrer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til at sætte sig i spidsen for arbejdet med en national plan.

16.480 danskere har siden februar været konstateret smittet med coronavirus.

