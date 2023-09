Sygeplejersker: Lønløft kan få kolleger tilbage i faget

I 14 år har Grethe Christensen stået i spidsen for sygeplejerskerne og kæmpet for bedre løn og arbejdsvilkår uden at få ret meget ud af det.

Men nu, hvor hun lige om lidt giver stafetten videre til en ny formand for Dansk Sygeplejeråd, ser det ud som om, at der trods alt er kommet hul igennem.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har i hvert fald sagt til TV 2, at sygeplejerskerne er blandt de faggrupper, som skal have et lønløft på sammenlagt tre milliarder kroner frem mod 2030.

- Det viser, at det også kan betale sig at kæmpe en gang imellem. Jeg synes, at det er godt, at sygeplejerskerne er en af de grupper, som skal anerkendes for deres store arbejde og uddannelsesmæssige indsats. Nu skal vi bare finde den rigtige løsning, siger hun.

Mette Frederiksen lægger i interviewet ikke op til, at alle sygeplejersker skal have en lige så stor lønstigning. Hun fremhæver særligt dem, der arbejder på skæve vagter om aftenen og natten.

Men står det til Grethe Christensen, skal mange flere have glæde af de ekstra lønkroner.

- Det her handler om en værdisætning i forhold til at anerkende de fag, som rent faktisk har med mennesker at gøre, og der kan man så spørge sig selv, om ikke det så handler om en bredere anerkendelse end til nogle få, siger Grethe Christensen.

Hun fornemmer også, at regeringen og arbejdsgiverne i regionerne og kommunerne meget gerne vil have sygeplejerskerne til at arbejde mere, fordi mange er deltidsansatte.

Men med et lønløft ville man formentlig også kunne trække mange uddannede sygeplejersker, der nu arbejder i andre brancher, tilbage til faget.

- Der ligger en langt større ressource i at prøve at gøre det attraktivt for de op mod 8000, der har forladt sygeplejen. I hjertet er de sygeplejersker, og det ville gøre det så meget bedre for dem, der allerede er i sundhedsvæsenet, hvis vi kunne få nogle flere af dem tilbage, siger Grethe Christensen.

Hun går efter eget valg af som formand med udgangen af september, men hun er klar til at sætte sig til forhandlingsbordet i morgen, hvis det skal være.

- Vi har travlt, for der venter nogle overenskomstforhandlinger til foråret, og vi skal aflevere krav til arbejdsgiverne i oktober. Det ville være rart, at rammerne var kendt ind da, så jeg håber at komme i gang, inden jeg stopper, siger hun.

