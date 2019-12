Sygeplejersker og sosu'er får ret til at gå på fuldtid

Knap halvdelen af sygeplejersker og sosu-assistenter er i dag ansat på deltid. Det skal ny rettighed ændre.

Både røde og blå politikere har længe ønsket at få mere plejepersonale på landets hospitaler og i psykiatrien.

Nu vil alle fem regioner tilbyde en ret for ufrivilligt deltidsansatte til at gå på fuldtid.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Rettigheden kan tages i brug fra 2020 og vil gælde for alle sygeplejersker og sosu-assistenter.

I praksis kommer det til at betyde, at hvis en sygeplejerske ønsker fuldtid, kan han eller hun gå til sin leder, som således er forpligtet til at give vedkommende en fuldtidsstilling.

- Vi har i regionerne udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere. En af vejene til flere hænder er at få flere til at gå fra deltid til fuldtid, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

I dag er knap halvdelen af landets 38.000 sygeplejersker på deltid. Det samme gælder 45 procent af de omtrent 8000 sosu-assistenter.

Med initiativet udmønter regionerne et af ønskerne i det såkaldte forståelsespapir, som Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre underskrev i sommer.

Heri fremgår det nemlig, at regeringen og støttepartierne vil afsøge, om der kan indføres en "egentlig rettighed" for offentligt ansatte til at gå på fuldtid.

Om det kommer til at gøre nogen forskel i praksis, er dog endnu uvist. Flere undersøgelser viser nemlig, at det er de færreste sygeplejersker, som ønsker at gå op i tid.

Selv siger Danske Regioner, at det drejer sig om 10 procent af sygeplejerskerne.

- Der er ikke stor ledighed blandt sundhedspersonale, så der skal gøres en indsats for at omsætte målsætningerne til flere hænder.

- Vi vil gerne sikre, at normen bliver fuldtidsansættelser, men i sidste ende er det jo op til den enkelte medarbejder selv at vælge, siger Stephanie Lose.

/ritzau/