Sygeplejersker vil have bedre vilkår for at gå på fuld tid

Alt for højt arbejdstempo og dårlige arbejdsvilkår får sygeplejersker til at gå fra fuldtid til deltid.

Det er ikke nok blot at give sygeplejersker muligheden for at bede om en fuldtidsstilling. Arbejdsgiveren skal også gøre det attraktivt for medarbejderne.

Det mener Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd.

Onsdag meddelte Danske Regioner, at alle fem regioner fra næste år vil kunne tilbyde en ret for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter til at gå på fuldtid.

I praksis kommer det til at betyde, at hvis en sygeplejerske ønsker fuldtid, kan han eller hun gå til sin leder, som således er forpligtet til at give vedkommende en fuldtidsstilling.

- Det er rigtig godt (at vi nu får en ret, red.) Men det her bliver ikke gjort, uden at arbejdsgiverne også investerer i det og viser meget tydeligt, at det faktisk er en mission for dem, siger Grete Christensen.

I dag er knap halvdelen af landets 38.000 sygeplejersker på deltid. Det samme gælder 45 procent af de omtrent 8000 sosu-assistenter.

Men Danmark kommer med det demografiske træk, som er udviklingen i befolkningen, til at få brug for langt flere hænder i de kommende år.

Og de hænder mener blandt andre Danske Regioner og S-regeringen kan skaffes ved at få flere til at gå fra deltid til fuldtid.

Men ifølge sygeplejerske-formanden er det kun et lille del, der ønsker det, som det ser ud nu.

Grete Christensen tilføjer, at der i dag er et alt for højt arbejdstempo og for dårlige arbejdsvilkår, til at det vil gøre en nævneværdig forskel.

- Hvis du skal overtale nogen af dem, der i dag er gået på deltid, til at gå på fuldtid, så er du nødt til at præsentere dem for en plan, som ser væsentligt anderledes ud.

- Man er nødt til at overbevise dem om, at der eksempelvis er flere i denne her afdeling, som kommer på fuldtid, så de får et anderledes arbejdstempo, siger hun.

