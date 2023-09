Sygeplejerskernes valgkamp bliver mellem det nye og det gamle

Lønløft og bedre arbejdsforhold til sygeplejerskerne er alle fem kandidater til topposten i Dansk Sygeplejeråd enige om.

Men derfra bliver forskellene mere tydelige og åbner for et kampvalg mellem det nye og det gamle, når afstemningen til valget af ny forperson i DSR åbner fredag.

Det siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgdahl fra Aalborg Universitet.

- Nogle har været i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse en del år, og så er der nogle kræfter fra de lokale kredse, som ikke på samme måde har været en del af det etablerede system, siger han.

Begge dele kan have sine styrker og fordele.

Fem kandidater har meldt sit kandidatur til at overtage posten fra Grethe Christensen, der har siddet fast på tronen de seneste 14 år.

Dorthe Boe Danbjørg og Irene Charlotte Hesselberg, der henholdsvis er næstforkvinde i DSR og forkvinde i Lederforeningen i DSR, er de to kandidater, som Laust Høgdahl betegner som de kendte ansigter.

- Hvis man har siddet i toppen og været synlige i de interne kommunikationskanaler, så vil man alt andet lige have en større genkendelighed blandt medlemmer og måske også en større sandsynlighed for at blive valgt.

De tre andre kandidater kommer fra forskellige poster rundt i DSR's kredse i landet og er sandsynligvis mere ukendte ansigter end de to andre kandidater, lyder det fra arbejdsmarkedsforskeren.

Men de kan blive et frisk pust til en foreningen, der længe har kæmpet den samme kamp igen og igen.

DSR har været igennem en turbulent periode med en lang strejke over sommeren i 2021 og en lønstrukturkomité, som ikke helt faldt ud til sygeplejerskernes fordel, siger Laust Høgdahl.

Grethe Christensen pointerede også selv, da hun meddelte sin afgang fra posten, at det eneste, de ikke havde forsøgt, var at skifte formand.

- Så måske er det det, der skal til, sagde hun.

Laust Høgdahl siger også om de to kandidater, der i forvejen er valgt ind i hovedbestyrelsen, på en måde har været en del af "Grethe Christensens regime".

Her kan de mere ukendte kandidater komme ind med nye idéer, som ikke er bundet op på de gamle.

- På den måde kan de jo repræsentere noget nyt, og det kan være en fordel. Særligt taget i betragtning af, at der er meget bevægelse i Dansk Sygeplejeråd, siger han.

På den korte bane står en ny forperson overfor historisk vigtige trepartsforhandlinger, hvor regeringen ekstraordinært har afsat tre milliarder frem til 2030 til offentligt ansatte.

På den lange bane skal forpersonen sætte en retning for Dansk Sygeplejeråd, lyder det fra Laust Høgdahl.

29. september lukker afstemningen om den nye forperson, som skal vælges mellem de to medlemmer af hovedbestyrelsen og de tre lokalkendte Anne Marie Holst Sommer, Camilla Duus Guldberg Smith og Thomas Markvadt Sørensen.

/ritzau/