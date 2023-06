Sygeplejerskers løn er i den lavere halvdel uden genetillæg

Sygeplejerskernes løn er i den lavere halvdel, hvis man opgør de offentlige lønninger uden genetillæg for skæve arbejdstider som nattevagter.

Det viser en udregning i Lønstrukturkomitéens rapport.

Det skriver sig ind i diskussionen om, hvorvidt sygeplejerskerne får tilstrækkeligt i løn.

Billedet formes af, hvilken opgørelse fra Lønstrukturkomitéen der kigges på.

I komitéens primære analyser ligger sygeplejerskerne gennemsnitligt, fordi der måles på løn inklusive genetillæg.

- Det stiller sygeplejersker, sosu-assistenter, jordemødre og andre, der arbejder meget kliniknært i sundhedsvæsnet, rigtig dårligt, fordi genetillæg udgør en relativ stor del af deres samlede løn, siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

Han påpeger, at en sygeplejerske arbejder mere på skæve arbejdstider som nattevagter, end en skolelærer eksempelvis gør.

- Derfor er lønbegrebet helt afgørende.

Samme pointe blev påpeget af Mona Striib, forbundsformand i FOA, ved præsentationen af rapporten:

- Husk nu, at hvis man fjerner tillæg for at arbejde om aftenen og weekenden, er der grupper, der rykker sig.

Hun nævner sygeplejerskerne.

- Det betyder, at de rykker sig ned under det, man kan forvente.

Formanden for Lønstrukturkomitéen, økonomiprofessor og tidligere vismand Torben M. Andersen, fremhævede også, at lønbilledet afhænger af opgørelsesmetoden.

- Hvis man trækker det fra, får man ét billede, men det er også et skævt billede, fordi der er andre grupper, der ikke har eksplicit genekompensation, siger han.

Det har været kompliceret at vælge en specifik metode. Hvis genetillæg var udeladt i alle opgørelserne, ville det stille andre faggrupper anderledes, siger Torben M. Andersen.

- Det er væsentligt at understrege, at der også opstår andre problemer. Andre grupper vil sige, at det er skævt for dem, for de har også en genekompensation, men det kan ikke ses, fordi den er i grundlønnen.

Dansk Sygeplejeråd holdt efter rapportens udgivelse sit eget pressemøde.

- Når man ikke medregner genetillæg, vises det tydeligt, at sygeplejerskerne ikke får den løn, man kan forvente i forhold til uddannelse, erfaring og ledelse, sagde Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Lønstrukturkomitéen udsprang af konflikt om sygeplejerskernes niveau.

Grete Christensen mener, at sygeplejerskerne nu er bedre rustet til fremtidige forhandlinger.

-Vi har vedligeholdt et pres, og der er sat penge af til, at der skal forhandles ved trepartsforhandlingerne. Det er jeg ikke sikker på, at der havde været, hvis ikke vi havde vedligeholdt presset, siger hun og tilføjer:

- Vi står stærkere.

